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Türkiye'nin ilk 'Engelli Veri Tabanı Projesi' Buca'da hayata geçiyor

Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak “Buca Engelli Veri Tabanı” projesi için harekete geçti.

Buca Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak “Buca Engelli Veri Tabanı” projesi için harekete geçti. Kentteki tüm engelli bireylere ulaşacak proje sayesinde, engelli bireylerin ihtiyaçları en doğru ve en etkili şekilde karşılanacak.


Buca Belediyesi, ilçedeki tüm engellilere dokunabilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, kentte yaşayan engelli bireylere dair bilgilerin toplanacağı “Buca Engelli Veri Tabanı” projesini başlattı. Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün hukuki sürecini İzmir Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü proje ile ilçede ikamet eden engelli bireylerin bilgileri ortak ağda toplanacak. Böylece, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı hizmet sunulacak.



Çalışmalar daha verimli hale gelecek


Proje kapsamında, engel gruplarına göre bireylerin demografik özellikleri veri tabanında bir yıl süreyle toplanacak. Buca Belediyesi toplanan veriler ışığında, kent genelinde engelleri kaldırmaya yönelik faaliyetlerin en etkili ve en doğru bir şekilde planlayabilecek. Buca'daki tüm engelli bireylere ulaşılarak, bireylerin sağlık, eğitim, spor, kültür, sosyal imkân ve istihdam gibi olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmaların daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.

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