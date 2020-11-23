Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı açıldı

Türkiye'nin İlk sanal gıda fuarı olan The Fource, yapılan çevrimiçi törenle kapılarını açtı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) dünya ölçeğinde hayata geçen projesi The Fource, yerli ve yabancı tüm sektör paydaşlarını 23-27 Kasım tarihlerinde dijital platformda bir araya getiriyor.

Türkiye'de ve dünyada gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olmaya hazırlanan Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı The Fource, gerçekleştirilen çevrimiçi törenle ziyaretçileriyle buluştu. Çevrimiçi törene, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep katıldı.

Covid-19 salgını ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle, küresel ölçekte ticaret fuarlarının ertelendiğini ya da iptal edildiğini ifade eden Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, yaşanan bu süreçte sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama yöntemlerinin ön plana çıktığını söyledi.

İhracatçıların sanal fuarlara katılımlarını sağlamak üzere işbirliği kuruluşları çatısı altında gerçekleştirilecek olan sanal fuar organizasyon masraflarını yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar bakanlık olarak karşıladıklarını söyleyen Musa Demir, “Pandeminin sosyal izolasyonu mecbur kıldığı bu günlerde ticareti geliştirmemizdeki engelleri firmalarımızla işbirliği içinde dijital platformlarla aşıyoruz. Bakanlığımız destekleriyle 2020 yılı Haziran ayından itibaren 6 adet sanal fuar organizasyonu desteklenmiş olup, The Fource Sanal Gıda Fuarı ile bu sayı 7'ye çıkmıştır. Bu fuarlarda; 613 firmamızın katılımıyla 28 bin 620'si yabancı olmak üzere toplamda 51 bin 328 ziyaretçi firma ile 42 bin 147 iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. 2020 yılı Mayıs ayından bu yana 44 ülkeyi kapsayan 25 adet sanal sektörel ticaret heyeti düzenlenmiştir. Söz konusu sanal ticaret heyetlerinin tamamında; 403 firmamız 990 yabancı firma ile 3 bin 787 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Görmeden, tatmadan gıda tanıtılmaz tabusu yıkıldı”

Açılışı yapılan Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı The Fource ile “görmeden, tatmadan gıda tanıtılmaz” tabusunun yıkıldığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geride bıraktığımız dönemde sanal ticaret heyetlerimizi 5 kıtada ve 12 ülkede başarılı bir şekilde tamamladık. İhracatçılarımızın sanal ticaret heyetlerine gösterdiği ilginin her geçen gün daha da artması, bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Pandeminin, birçok sektörün üretim ve ihracatında, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında bir daralmaya neden olduğunu söyleyen Gülle, “Gururla ifade etmeliyim ki, gıda ve tarım sektörlerimiz, bu dönemde ihracatını artıran yegane sektörler oldu. Öyle ki, pandeminin etkisiyle birçok ülkenin sınırlarını kapattığı Nisan ayında dahi; fındık, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri ihracatını artırma başarısı gösterdi. Yılın 12 ayında ise yaş meyve sebze sektörümüz ihracatını yüzde 24 artırırken, hububat ve meyve sebze mamulleri, ihracatını yüzde 7, fındık ve mamulleri sektörümüz ise yüzde 3 artırdı” dedi.

“Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarını düzenlemek de Ege İhracatçı Birliklerine yakışırdı”

Ege İhracatçı Birlikleri olarak pandemi dönemiyle başlayan dünyadaki değişimi çok doğru okuyarak, dünyadaki değişime uyum sağlayacak şekilde hareket ederek yeni normal düzene hızlıca uyum sağladıklarını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise dijitalleşme süreçlerinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birlikleri olduklarını söyledi.

EİB bünyesindeki tarım ürünleri ihracatının yıllık 5 milyar doları aştığını kaydeden Eskinazi, “Kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odun dışı orman ürünleri, baharat sektörlerinde Türkiye'nin lideri konumundayız. Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarını düzenlemek de Ege İhracatçı Birliklerine yakışırdı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaklaşık çeyrek asırdır Amerika Birleşik Devletlerinde Fancy Food Show Fuarı'nın, Japonya'ya Foodex Fuarı'nın ve Almanya'da Biofach Organik Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Pandemiyle birlikte fiziki fuarlar iptal olunca elimizi kolumuzu bağlayıp kaderimize razı olamazdık. Son yıllarda dijitalleşmenin bize sunduğu fırsatları kullanarak, Türkiye'nin 7 bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden katılan ithalatçılara The Fource Fuarında tanıtacağız” dedi.

“Tarım ürünleri ihracatımız yüzde 3 artış gösterdi”

Klasik fuar anlayışını çağın sağladığı teknolojik imkanlarla çok daha gelişmiş bir noktaya taşıyarak yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere bambaşka bir fuar deneyimi yaşatacaklarını savunan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de “Ülke olarak gıda sektöründe yakaladığımız başarıyı dünya genelinde önem arz eden ihracat rakamlarımızla her zaman bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz. Gücümüzü ve istikrarımızı her gün daha da artırarak gıda sektöründe öncü bir ülke konumuna geleceğimizden hiç şüphe duymuyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye 10 milyar 540 milyon dolar döviz kazandırdık. Bu ihracatta tarım ürünlerinin payı 4 milyar 134 milyon dolar oldu” diye konuştu.

EİB'nin ihracatının toplamda yüzde 4,6 gerilediğini söyleyen Celep, “Tarım ürünleri ihracatımız yüzde 3 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatımızın toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 35'ten, yüzde 39'a yükseldi. İlk sanal gıda fuarımız The Fource'da, dünyanın dört bir tarafından ithalatçılarla yapacağımız görüşmelerle ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde yetişen lezzetleri dünya sofralarına sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin dünya ölçeğinde hayata geçen projesi The Fource, yerli ve yabancı tüm sektör paydaşlarını 23-27 Kasım tarihlerinde yaşayan bu dijital platformda bir araya getirecek. İlk sanal gıda fuarı olarak Türkiye'de bir ilke imza atan The Fource sadece Türkiye'de değil uluslararası gıda sektörüne de ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının takip edeceği sanal gıda fuarında, dünyaca ünlü şeflerin Türk ürünleriyle hazırladıkları sunumların yer aldığı Dünya Masası etkinliği ve gıda sektörünün önemli başlıklarının sektörün uzmanları tarafından değerlendirildiği webinar oturumları yer alıyor. Fuarda ayrıca, sektöre katkı sağlayan farklı ölçekteki birçok marka ürünlerinin yer aldığı renkli stantlarıyla katılımcılarını bekliyor.