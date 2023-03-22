Türkiye'nin Malezya'ya ihracatında hedef 1 milyar dolar

Türk ihracatçılar, Malezya'ya ihracatlarının 1 milyar doları aşması için hizmetler, yatırım ve e-ticaret gibi yeni alanlar dikkate alınarak revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye-Malezya ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak görüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda 2023 yılının en büyük Ticaret Heyeti Organizasyonlarından birini 12-15 Mart 2023 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenledi. Heyette 19 Türk firma farklı sektörlerden 110'dan fazla Malezyalı firma temsilcisi ile 300'e yakın ikili iş görüşmesi yaptı. Ticaret Heyeti'nin açılış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Hairil Yahri Yaacob gerçekleştirdi.

STA içriği genişletildi

Kuala Lumpur ile siyasi ilişkilerimizin oldukça iyi durumda olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, “İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklıktan, donanımlı stratejik ortaklık seviyesine yükselmiş durumda. 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) içeriği genişletildi. Hizmetler, yatırım ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayan STA'yı Malezya ve Türkiye arasındaki ticarette önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Malezyalı firmaların yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip Türk ürünlerine daha fazla ilgi göstereceğini öngörüyoruz. Deprem felaketi sonrasında Malezya'nın ülkemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

110'dan fazla Malezyalı firma ile 300'e yakın ikili iş görüşmesi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ise “Türkiye, Malezya'nın en önemli ticareti partnerlerinden biri. Malezya'ya 453 milyon dolar olan ihracatımızın 1 milyar doları aşması ve dış ticaret açığımızın kapatılması için yoğun çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda sadece mal ticaretinde değil hizmetler, yatırım ve e-ticaret gibi yeni alanların da önünü açan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (STA) da daha verimli bir şekilde yararlanmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda Birliğimizce 12-15 Mart tarihlerinde Türkiye'den Malezya'ya yönelik ilk Genel Ticaret Heyeti'ni gerçekleştirdik. Gıda, tekstil, makine, ilaç, kozmetik, elektronik ve turizm sektörlerini temsilen 19 Türk firmamız süpermarket zincirleri ve distribütörlerinin olduğu 110'dan fazla Malezyalı firma ile 300'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda heyetimiz esnasında Türk Hava Yolları ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de ikili görüşmeler yaptı" açıklamasında bulundu.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 21,5 milyon dolarlık ihracatla açık ara birinci

2022 yılında Türkiye'den Malezya'ya ihracatın yüzde 8 artışla 453 milyon dolara ulaştığını açıklayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Geçtiğimiz sene EİB'nin Malezya'ya ihracatı ise yüzde 26'lık artışla 36 milyon dolara yükseldi. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörümüz 21,5 milyon dolarlık ihracatla açık ara birinci. Maden ihracatı 2,5 milyon dolar, taşıt araçları 2,1 milyon dolar, kuru meyve sektörü 1,7 milyon dolar ve su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise 1,6 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı. Malezya'ya ihracatımızdaki sektörel çeşitliliği baz alarak ticaret heyetini tüm sektörlere açık kurguladık” diye konuştu.

Malezya ve Türkiye'nin ikili ticaret hacmi yüzde 34 arttı

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Hairil Yahri Yaacob da 2015 yılından 2022 yılına kadar iki ülkenin yıllık ticaret hacminin yüzde 34 oranında artış gösterdiğine dikkati çekerek potansiyelin çok daha yüksek olduğuna, e-ticaret ve helal gıda sektörünün de iki ülkenin ticari ilişkilerini genişletmek için bir yol haritası oluşturabileceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Ticaret Müşavirleri Setenay İyigün ve Münevver Koçak'ın da yer aldığı açılış törenine, Ticaret Müşavirliğinin davetleri çerçevesinde Malezyalı üst düzey bürokratlar ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de içinde yer aldığı 100'den fazla misafir katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel açılış töreni sonrasında ikili iş görüşmelerinin yapıldığı salonda incelemelerde bulunarak firmalar ile birebir görüşmelerde bulundu ve ikili iş görüşmelerinin ardından Heyet onuruna Büyükelçilik konutunda bir akşam yemeği daveti verdi.

Malezya basınında geniş yer buldu

Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği Malezya Sektörel Ticaret Heyeti, Malezya basınında da geniş yer buldu. Malezya Ulusal Haber Ajansı Bernama ve The Malaysian Reserve Gazetesi Malezya-Türkiye ticaretindeki önemli potansiyele vurgu yapan manşetleriyle çıktı.