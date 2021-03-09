Türkiye'nin rüzgâr başkenti İzmir

Son 15 yılda kaydettiği dünya ölçeğinde başarı ile rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 182 kat artırarak 2020 yılı sonunda 9 bin 305 Megavata (MW) çıkaran Türkiye, bu başarısı ile Avrupa'da 7'inci sırada yer alıyor. İzmir ise bin 798 MW kurulu güç ile açık ara “Türkiye'nin Rüzgâr Enerjisi Başkenti” olma ünvanını koruyor. Her beş rüzgâr türbininden birisine ev sahipliği yapan İzmir, Türkiye'de faaliyet gösteren dört rüzgâr kanadı fabrikasının tümüne ev sahipliği yapma özelliğine de sahip.

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba'nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, pandeminin etkisi ile tüm üretim süreçlerinin olumsuz etkilendiği, 2020 yılında bin 225 Megavat kurulu gücü devreye alan Türkiye'nin, tüm olumsuz koşullara rağmen 2016 yılında elde edilen bin 402 Megavat'lık yıllık kurulu güç rekoruna çok yaklaştığını belirtti. 2020 yılında sektörün yüzde 15 büyümesinin, istihdam boyutu ile de önemli olduğuna dikkat çeken Yüce, her yıl daha fazla teknik eğitim alan gencin geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe aradığını kaydetti.

‘Dünya mühendisi' olma şansı

Windbaba'dan eğitim talebinde bulunan ve üniversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Yönetimi gibi mühendislik dallarında eğitim gören gençlerin sayısındaki artışla ölçtükleri bilgisini veren Bülen Yüce, şöyle devam etti:

“İzmir ve Ege Bölgemiz, rüzgâr enerjisinde ciddi bir mukayeseli üstünlüğe sahip. Bin 798 MW kurulu güce ulaşan İzmir'i bin 220 MW ile Balıkesir ve 751 MW ile Çanakkale izliyor. İzmir'in de içinde yer aldığı Ege Bölgesi, 3 bin 511 MW kurulu güç ile ülkemizin en yüksek RES yatırımının yapıldığı bölge olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin 2030 yılında RES kurulu gücünün 16 bin Megavata çıkacak olması, mevcut yatırımların yaklaşık iki katının gelecek on yılda yapılması anlamına geliyor. Böylesine dinamik ve büyüme potansiyeline sahip bir sektöre gençlerimizin ilgisi bizleri de çok memnun ediyor. Bu hızlı döngünün içinde teknik bilgi ve donanımı yüksek her seviyedeki çalışana olan ihtiyaç artmaya devam edecek. Ülkemizdeki yatırımlarda kendilerini kanıtlayan gençlerimiz, tıpkı ‘dünya vatandaşı' tanımında olduğu gibi ‘dünya mühendisi' olarak pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi elde etme şansına sahip olabiliyor; ancak Türkiye'deki üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinde, rüzgâr enerjisine odaklanan bir program yok ve bu önemli bir eksiklik. Windbaba olarak, sektöre adım atmak ve daha yakından tanımak isteyen gençlere bu olanağı sunuyor, eğitimlerde bulamayacakları spesifik konularda eğitim almalarını sağlıyoruz.”

“Ön lisansları 5 kez ertelemek yatırımcı güvenini zedeler”

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2 bin Megavat kurulu gücündeki rüzgâr santralleri için daha önce beş kez ertelenen ön lisans başvurularının tamamen iptal etmesini ve bu kapasitenin YEKA projelerine tahsis edilmesini eleştirdi. Bu karar ile yıllardır üzerinde çalışılmış, zaman ve para harcanmış olarak bekleyen birçok başvuruya yazık olduğunu vurgulayan Yüce, alınan kararın 30 ilâ 50 Megavat'lık santraller ile sektörün tabana yayılmasını da engelleyeceğini öne sürdü. Türkiye'de konuşlu olarak santrallere ekipman üretimi yapan yerli firmaların gelişmesinin ancak küçük YEKA ihaleleri ile sağlanabileceğine dikkat çeken Bülent Yüce, “Bu türden ihaleler uzun hazırlık süreçleri gerektiren, masraflı süreçleri barındıran ihalelerdir. Yatırımcıların ciddi hazırlık yaptığı, kaynak harcadığı bu süreçleri bir kararla iptal etmek ve bunu beşinci kez yapmak, anlamlı olmamak bir yana, yatırımcıların Türkiye'ye olan itimadını zedeler. Yatırımcı için ilk öncelik öngörülebilir ve eşit şartlarda rekabet edilebilen bir piyasadır” dedi.

Rakamlarla Türkiye rüzgâr enerjisi sektörü

Türkiye rüzgâr enerjisi sektörü, 2020 yılında bin 225 MW kurulu gücünde santrali devreye alarak bir önceki yıla göre yüzde yüzde 15'lik büyüme kaydederken, 2020 yılı sonu itibarıyla rüzgâr enerjisi kurulu gücü 9305 MW'a ulaşan Türkiye, Avrupa'da 7'inci sırada bulunuyor. RES'lerin elektrik üretimindeki payı 2020 yılında yüzde 8,44 olarak gerçekleşirken, İzmir'in de içinde yer aldığı Ege Bölgesi, 3 bin 511 MW kurulu güç ile ülkemizin en yüksek RES yatırımının yapıldığı bölgemiz olarak öne çıkıyor. Türkiye'de 2020 yılı sonu itibarıyla 245 rüzgar enerji santral yatırımı işletmede bulunurken, bin 762 MW kurulu gücündeki toplam 41 santral inşa halinde. Bu kurulu güç içinde ilk sırayı 275 MW ile İstanbul alıyor.