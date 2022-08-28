Türkiye'nin tek kadın drift pilotu ile en genç pilotu pistlerde

Türkiye'nin tek kadın drift pilotu Özge Kılcı ve en genç lisanlı drift pilotu Utkuhan Biricik (17), İzmir'de düzenlenen Drift Şampiyonası'nda piste çıktı. Özge Kılcı, driftin kas gücü gerektirmediği için kadınların da çok rahat yapabileceği eğlenceli bir spor olduğunu söyledi. Utkuhan Biricik ise hayallerinin yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade etti.

Türkiye Drift Şampiyonası'nda 2022'nin ilk yarışı İzmir'de düzenlendi. Yarışa katılan onlarca pilot içerisinde en çok dikkat çekenler ise Türkiye'nin tek kadın pilotu Özge Kılcı ve Türkiye'nin en genç lisanslı drift pilotu Utkuhan Biricik oldu.

Onlarca erkek pilot arasında yarışan tek kadın pilot Özge Kılcı (28), küçük yaşlarından itibaren arabalara ve yarışlara merakı olduğunu söyledi. Kılcı, "Araç servisimiz var, her şeye aşinayım. Tamamen içimden gelen bir ilgi var. Türkiye'nin tek kadın pilotu olmak özel bir şey ama kadınlarımızı daha çok görmek isterim. Kadınların olduğu sporlarda her şey daha farklı oluyor. Gurur verici ve eğlenceli bir şey. Erkeklerle yarışmak zor ama güzel" dedi.

Özge Kılcı: "Erkekler yapıyorsa biz de yaparız"

Hedeflerinden bahseden ve spora başlamak isteyen kadınlara çağrıda bulunan Özge Kılcı, "Kendimi daha ileriye taşıyıp yurt dışındaki yarışlara gitmek istiyorum. Buradaki imkanlarımız biraz kısıtlı. Kadınlarımızın bu spora ilgi varsa eğitimini almalarını öneriyorum. Çok güzel bir spor. Bu iş kas gücü değil, yetenek ve antrenman ile alakalı. Erkekler yapıyorsa biz de yaparız" ifadelerini kullandı.

Utkuhan Biricik: "Hayalim ülkemi yurt dışında temsil etmek"

Türkiye'nin en genç lisanslı pilotu olan Utkuhan Biricik ise spora ilgisinin çok küçük yaşlardan başladığını söyleyerek, "Bu sporu daha önce annemin arabasını kaçırarak sokaklarda yapıyordum, ondan sonra bunun yanlış olduğunu anladım. Daha sonra annemle böyle bir spor olduğunu gördük ve yarışları izlemeye gittik. Benim istediğim şey tam da buydu. Drifte başlamadan önce araç kiralamıştım ve yapabildiğimi gördüm. Daha sonra yarış arabası yapmaya karar verdik. Yaklaşık 2 senede tamamladık, şu anda 600 beygir gücü var. Hayallerime ulaştım ama daha büyük hayallerim var. O da yurt dışında ülkemi temsil etmek" şeklinde konuştu.

İlk yarışında elde ettiği dereceden söz eden Biricik, "Kiralık arabayla yarışa girmiştim ve 5. oldum. O yarışta çok iddiam yoktu, daha çok tecrübe kazanmaya çıkmıştım. Buradaki yarışta iddialıydık fakat yurt dışından sipariş ettiğim motor gelmedi. Biz de daha önce takım arkadaşımın yarıştığı ömrü bitmiş bir motoru koyduk. Biraz daha kısık ayarda antrenman yapıyorum. Bu yarıştan sonra istediğim motora kavuşacağım" diye konuştu.

Biricik, bu sporun sokaklardan yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, yapmak isteyenleri pistlere davet etti.