Türkiye'nin yerli ve milli dijital dönüşüm altlığı: MAKS

Her adrese tek bir tuşla ulaşabilecek yerli ve milli dijital dönüşüm altlığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MAKS'ın dijital dönüşüm hareketinin en önemli ve büyük projelerinden biri olduğunu vurguladı. Soylu, Emine Bulut cinayetinin ardından Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirilme sayısının 25 binden 180 bine çıktığını da belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN'ın bir araya gelerek başlattığı MAKS'ın Türkiye tanıtım toplantısı İzmir'de yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Engin Sarıibrahim katıldı.

KADES indirme sayısı 25 binden 180 bine çıktı

Bakan Soylu, Türkiye'deki dijital dönüşüm projelerini anlatırken KADES'in indirilme sayısının 182 bin 195 olduğunu belirtti. Soylu, “Kırıkkale'deki cinayet olana kadar, biz bunu kamu spotlarından konuşmalarımıza kadar KADES'i anlatmaya çalıştık. Cinayete kadar uygulamanın indirilme sayısı 25 bin seviyesindeydi. Birden 180 bine fırladı. Mesele başımıza geldikten sonra değil, mesele başımıza gelmeden önce ulaştığımız bu seviyenin nimetlerinden hep beraber istifa etmemiz lazım geldiğini tüm Türkiye'ye ifade etmek istiyorum. KADES'e gelen ihbar sayısı 10 bin 309. Asıllı ihbar sayısı, yani gerçekten tehlike olan ve arkadaşlarımızın KADES sayesinde müdahale ettiği ihbar sayısı 5 bin 281. Neredeyse yüzde 50'nin etrafında dolaşan bir rakam. 112'de asıl ihbar sayımız yüzde 65 civarında. Dijital platformlarda yapılan ihbarın telefon ihbarlarına oranla çok daha doğru bir şekilde geldiğini ifade ediyorum” diye konuştu.

“Vizyon proje”

MAKS'ın dijital dönüşüm hareketinin en önemli ve büyük projelerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “ASELSAN ile bir araya geldik, kolları sıvadık ve ‘bu projeyi bitireceğiz' dedik. Eğer bu veriyi iyi işleyebilirsek, kimin nerede oturduğunu, binaların nasıl olduğunu, onlara nasıl ulaşabileceğimizi görürsek, aynı zamanda bir yerde meydana gelen afette o afete giden ekiplerin nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalabileceğini veri olarak koyabilirsek çok önemli bir süreci hep birlikte tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok büyük, kapsamı geniş, genişlemeye de müsait, vizyon proje” ifadelerini kullandı.

2020'de tamamlanacak

Soylu, proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bilginin iki boyutlu halden üç boyutlu hale geçtiği MAKS projesi kapsamında şu ana kadar 29 ilde 17 milyon adres, 8.3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekânsal hale getirilmiştir. 2015'te imzalanan projenin maddi büyüklüğü, o günün parasıyla 440 milyon liradır. 2019 sonu için nüfus bakımından ülkemizin yüzde 44.5'unu, yüzölçümü bakımından yüzde 35'ine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projenin tamamlanması 2020 sonunda gerçekleşmiş olacaktır.”

“Cevheri işleyip satmak önemli”

Yüksek teknolojili ürün üretiminin önemine değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Yaş grubumuzun okul yıllarında ülke zenginlikleri anlatılırken yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarımız, üzüm, fındık, incir üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğumuz bahsedilirdi. Bugün hepimiz biliyoruz ki ülkelerin gücü toprağında var olanlarla değil ülke insanların ürettikleri ile oluşmaktadır. Cevheri çıkarıp satmak değil onu işleyip satmak. Yüksek teknoloji ürünleri yapma, teknoloji ürünlerini sadece satın alıp kullanmak değil, onları üretip satabilmek, hatta sadece bilgisini satmak. Veriyi oluşturma ve işleme kabiliyeti ile kaynakları etkin ve verimli kullanabileceğimiz bir duruma gelmek. Önümüzde modern ülkelerin gücünün temelini bunlar oluşturmaktadır. Türkiye bu bahsettiğim teknoloji üretme alanından oldukça uzaktaydı. 21. yüzyıl başından itibaren ülkedeki değişim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gençleri hem de yerli milli teknolojiyi önceleyen anlayışından destek alarak Türkiye'nin üretim yapısını bambaşka noktaya taşıyoruz.”

“Hayal ötesi uğraşlar”

Soylu, geliştirilen projelerle ilgili de, “Sınırlara gidiyoruz. Ağrı'dan Iğdır'a, Kars'a kadar, Van'a kadar. Denizlerimizin kenarlarını dolaşıyoruz. Türkiye öyle bir kapasiteye geldi ki, Allah nasip ederse 2 yıl içinde hem sahillerimizde hem de sınırlarımızda sadece fiziki sistemlerimiz değil tüm dünyanın parmak ısrar ısırarak takip ettiği ve edeceği, özellikle bilişimi içinde barındıran, teknolojik ile donanan, entegre sınır sistemlerimizi Hopa'dan Marmara'ya kadar, Akdeniz ve Ege'ye kadar kendi kara sularımız içinde kameralarla gözetlemediğimiz ve radar sistemleri ile kontrol etmediğimiz, kara sınırlarımızda gece gündüz özellikle termal kameralarla kontrol etmediğimiz, radar sistemlerle takip etmediğimiz, teknolojiye dayalı sistemler belki de coğrafyamızda bizim birçok tehlikeye kadar güvenliğimizi sağlayacak ve çok uzun yıllardan beri ‘bunlar niçin olmuyor' diye dövündüğümüz meseleleri, ülkemiz de, devletimiz de, milletimizle beraber buluşturacağız. Bunlar hayal ötesi uğraşlardır” dedi.

“MAKS şehirlerimiz için ilaçtır”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, MAKS'ın çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, “Bugün depremden, yangından bahsediyorsak, dünya koruyucu önleyici tedbiri konuşuyor. MAKS, koruyucu önleyici tedbirdir. MAKS'ın şehirlerimiz için ilaç olduğunu ve akıllı şehir hedefine büyük bir altyapı oluşturacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Gezilmemiş bina kalmayacak"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “MAKS projesi İçişleri Bakanlığımız ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz ve ASELSAN'ımızın oluşturduğu güç birliğiyle veri güvenliği ve yaygınlaştırma projesiyle ülkemiz genelinde yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin dört bir yanını adım adım gezerken proje sayesinde Türkiye'nin gezilmemiş bir binası kalmayacaktır” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Engin Sarıibrahim ise, “Adres bilgileri sözel olarak tuttuğumuz elektronik alt yapımıza MAKS projesiyle coğrafi bilgi teknolojilerini kullanıp adrese mekânsal boyut kazandırdık. Ulaşım sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda mekânsal ve demografik analistler yapma imkanı sağlandığı, belediyeleri, organize sanayi bölgelerini coğrafi veri yöneten merkezler haline getirerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne büyük katkılar sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

En büyük dijital dönüşüm projesinde her adrese tek bir tuşla ulaşılacak

Coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak adres bilgilerine mekânsal boyut kazandırdığı, mekansal adres verilerinin kamu ve özel sektör ile paylaşıldığı, yerel yönetimlerin coğrafi adres verisi üreten konuma getirilerek dijital dönüşümlerin sağlandığı, büyük verilerin işlendiği, saklandığı ve oluşan büyük verilerin entegrasyonunun sağlandığı, mekânsal ve demografik katma değerli analizlerin yapılabildiği MAKS, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projesi.

MAKS kapsamında coğrafi altlık üzerinden çizilen yol ve binalar ile bağımsız bölümlerin sahadan kontrolü, coğrafi olarak oluşturulan adres bileşenlerinin Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirilmesi, yol, bina ve numaratajların dijital fotoğraflarının çekilmesi, tespit edilen farklılıkların yerel yönetimlerle paylaşılması, verilerin ve yerel yönetimlerin entegrasyonu, çalışmaları yürütülüyor. MAKS için “Her adrese tek bir tuşla ulaşabilecek yerli ve milli dijital dönüşüm altlığı” ifadesi kullanılıyor.

Afyonkarahisar, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Düzce, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Siirt, Sinop, Tunceli, Uşak, Yalova ve Zonguldak, MAKS'ı kullanıyor. 2019 yılı sonuna kadar da Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Artvin, Batman, Bitlis, İstanbul, Kastamonu, Muş, Osmaniye ve Şırnak'ın da MAKS'ı kullanmaya başlaması planlanıyor.

MAKS; yerel yönetimler için adres, yapı belgeleri ve TAKBİS entegrasyonu ile denetimine, kent ve e-belediye sistemlerinin geliştirilmesine, ulaşım hizmetleri ve teknik altyapının etkin planlanması ve süratle yerine getirilmesine, eğitim, sosyal donatı, huzurevi gibi sosyal ve kültürel tesislerin doğru planlanmasına ve istatistiksel analizlerin yapılmasına fayda sağlıyor.

MAKS, AFAD için afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında coğrafi adres ve kişi bilgileri ile birlikte afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespiti, afet anında etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanması, afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütün içinde yürütülmesine olanak sağlıyor. Güvenlik birimleri için ise önleyici güvenlik hizmetlerinin etkin planlanması ve suç ve suçluyla mücadele konusunda fayda sağlıyor.

MAKS, bunların yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezleri için de gelen çağrıların konumumun doğru olarak belirlenmesine, güvenlik birimlerinin hastane, ambulans ve itfaiye istasyon yönlendirmelerinin daha hızlı yapılabilmesine, adres bilgilerinin mekânsal analizi ile binanın yapısına, konumuna ve içerisindeki hane ile kişi sayısının sağlıklı tespitinin sağlanarak olay yerine süratli müdahalesine katkı sağlıyor.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılırken, aile fotoğrafı da çekildi.