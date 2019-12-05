Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı

İzmir'de, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde uygulamaya geçirilen "Ege Üniversitesi Orman Okulu" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan eğitici Ege Üniversitesi öğrencileri, ilkokul öğrencilerine eğitim vermeye başladı. Örnek projenin ilk eğitim gününde minik öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Budak, "Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilke imza attık ve EÜ İletişim Fakültesi katkılarıyla Ege Orman Okulunu kurduk. Amacımız; 100 bin kişilik bir orman okulu kampüsü" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ), Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, orman ve ormanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçlenme sağlanmak üzere hazırlanan bir sosyal sorumluluk projesi olan "Ege Üniversitesi Orman Okulu Eğitimi Programı" faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında, Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere eğitim verildi.

"Amacımız; 100 bin kişilik bir orman okulu kampüsü"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanları korumak ve orman yangınlarını önlemek adına farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Budak, "Hem EÜ çalışanları, hem Orman Bölge Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle son zamanlarda İzmir'de meydana gelen orman yangınlarını da dikkate alarak bir çalışma başlattık. Gördük ki toplumda yeşile ve ormana karşı çok yüksek bir duyarlılık var. Biz de ‘Yeşil Yaşamdır' sloganıyla Ege Üniversitesi olarak, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde en azından İzmir'de ve Ege Bölgesinde neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilke imza attık ve EÜ İletişim Fakültesi katkılarıyla Ege Orman Okulunu kurduk. Amacımız; 100 bin kişilik bir orman okulu kampüsü. Duyarlı öğrencilerimizi eğittik, onlar da duyarlı olan diğer öğrencileri eğitecekler. Sonuçta her bir öğrencimizin yeşilin farkındalığını bilmesi, orman köylülerimizin bilmesi, bölgemiz açısından çok önemli. Cumhurbaşkanlığı nezdinde ‘Sıfır Atık' projesinde Pilot Okul seçildik. Bu alanda da oldukça başarılıyız" diye konuştu.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, "Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek ekosistem bütünlüğü içinde sürdürebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek misyonu ile çalışıyoruz. Bu bağlamda ormanların önemi ve korunması noktasında bilinçlendirme yapılması önem arz etmektedir. Bunun için geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve EÜ Rektörlüğü ile iş birliği içerisinde bir eğitim programı yapılmıştır. Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü'nde uzman kişilerce EÜ öğrencilerine eğitim verilerek, öğrencilerin pilot okullardaki öğrencilere ders vermesi sağlanarak, bir farkındalık oluşturulacaktır” dedi.

"Ormanlar toprağın bekçisidir"

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise "Ormanlar bir millet için ve bir toprak üzerinde yaşayan insanlar için en değerli varlıklardandır. Ormanlar, yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçisidir. Ormanlar, verimli toprağı üreten kaynaklardır. Toprağımızın verimli olmasını ormanlarımızın sunduğu katkıyla ortaya çıkan organik maddelere borçluyuz. Ormanlar diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan yaban hayatının da yegâne koruyucusudur. Ormanlar aslında geleceğimizi inşa eden bir unsurdur. Sağlıklı nesillerin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Amacımız; bu projenin sonunda öğrencilerimizin orman ve önemi ile ilgili konularda daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini sağlamaktır" dedi.

Etkinlikte konuşan Orman Okulu Eğitimi Programı Yürütücüsü Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli de, şu ifadelere yer verdi:

"EÜ Orman Okulu, orman ve ormanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçlenmeyi sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapmakta olan hocaların içinde yer aldığı bir proje olarak başlamış olup Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı olarak sürdürülmektedir. Proje kapsamında 120 öğrencimiz eğitim almıştır. Eğitim alan öğrenciler bugün Bornova'da 18 ilkokuldaki 4.sınıf öğrencilerine ‘Orman Hakkında Temel Bilgiler Eğitimi' verecektir. Yeşil yaşamdır sloganı ile dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve katılımcılar, öğrenciler eşliğinde fidan dikti. Fidan dikiminin ardından Ege Üniversitesi öğrencileri, Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Gerçekleştirilen eğitime ayrıca; EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, EÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.