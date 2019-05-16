Türkiye'ye örnek oldular

Galatasaraylı Berat Efe Pehlivan'ın U14 Türkiye Şampiyonası finalinden hemen sonra, iki topu direkten dönen Altınordulu Furkan Yöntem'i sarılarak teselli etmesi, kırmızı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanınca Türkiye'nin gündemine oturdu.

Altınordu ile Galatasaray arasında Antalya'da oynanan U14 Türkiye Şampiyonası bitiminde yaşanan bir görüntü, Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da forma giyen Berat Efe Pehlivan'ın, iki topu direkten dönen Altınordulu Furkan Yöntem'i sarılarak teselli etmesi ve iki oyuncunun sahayı birlikte terk etmelerini gösteren video, Altınordu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlandığı anda herkesin dikkatini çekti.

Altınordu Sosyal Medya Ekibi videoyu, "Bir Türkiye şampiyonası finalinden hemen sonra, kaybeden Altınordulu kardeşini teselli eden Galatasaraylı bu genç adama iyi bakın lütfen. O ve onun gibiler, çok değil 3-5 sene sonra bu toprakların geleceği olacak. Ne kadar gurur duysak az" şeklindeki yazıyla yayınladı. Twitter'daki video, kısa sürede 200 binin üzerinde görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya gündemine de oturdu.

Galatasaray kazandı

Altınordu ile Galatasaray arasındaki U14 Türkiye Şampiyonası finali, dün Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandı. Altınordu'da Furkan Yöntem'in 42 ve 51. dakikalardaki şutlarında direkler gole izin vermedi. Galatasaray ise 65 ve 70. dakikalarda attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrılarak kupayı kazandı. Galatasaraylı Berat Efe Pehlivan ise maçın bitiminden hemen sonra iki topu direkten dönen Furkan Yöntem'i sarılarak teselli etti ve iki oyuncu sahayı birlikte terk etti.