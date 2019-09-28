Türküler sokakta söylendi

Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle mahalle sakinlerini bir araya getirdi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği konserde, sokakta sahne alan koro eşliğinde türküler söylendi.

Mahallelerde düzenlenen konserlerin, vatandaşların rutin hayatın koşuşturmasından bir nebze de olsa uzaklaşmasını sağladığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlili hemşehrilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla tüm mahallelerimizde yaz boyunca ücretsiz konserler düzenledik. Bugün de Evka 5 Mahallesi sakinleriyle, düzenlediğimiz Türk halk müziği konserinde bir araya geldik. Bu güzel akşamda yanımızda olarak türkülerimize eşlik eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.