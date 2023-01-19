Turşu hırsızı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir turşucudan teşhir turşuları çalan kişi, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çaldığı ürünün teşhir olduğunu ve taze olmadığını belirten turşucu, çalan kişiye yememesi tavsiyesinde bulundu ve taze turşu hediye edeceğini söyledi.

Olay dün ilçeye bağlı Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan bir turşucu da meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanı kapatan iş yeri sahibi Berkan Harmancı, dışarıda bulunan raflarda bir kavanozun eksik olduğunu fark etti. Kavanozun kırılmış olabileceğinden şüphelenen Harmancı, güvenlik kameralarını incelediğinde kavanozlardan birinin çalındığını gördü.

"Yemesin, getirsin; tazesini hediye edeceğim"

Raftaki kavanozların teşhir ürünü olduğunu ve taze olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Berkan Harmancı, turşuları çalan kişiyi dükkanına davet etti ve taze turşudan hediye edeceğini söyledi. Harmancı, "Çok üzücü bir durum, 50 lira etmeyecek bir ürün için kendilerini rezil ediyorlar. Biz onu teşhir ürün olarak rafta sergiliyorduk yaklaşık bir seneden fazladır duruyordu orada ve taze değildi. Çaldığı turşuları sakın yemesin, dükkanımıza gelsin. Ben tazelerini hediye edeceğim" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde 50'li yaşlarda bir kişinin önce iş yerinden turşu aldığı, daha sonra da yeniden sıraya girdiği ve sırada olduğu esnada turşu kavanozlarından birini alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.