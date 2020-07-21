“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege” için final zamanı

Ege Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliği ile bu dönem ikincisi gerçekleştirilen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege” programının 2020 dönemi finali 23 Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez 2019 yılında Ege Bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin 2020 dönemi final günü, 23 Temmuz saat 14.30-17.30 arasında EGİAD Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Çevrim içi olarak gerçekleşecek etkinlikte, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, jüri üyeleri ve programa katılan genç girişimciler yer alacak. Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, 2019 itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesinde uygulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege projesi ikinci dönemini 23 Temmuz'da sonlandırıyor. Bölgenin iş dünyası ağı, melek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile birlikte oluşturulan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege 2020 dönemi; genç girişimci adaylarına yönelik Ege'de girişimcilik kampı, kampa katılan ekiplerin fikirlerini iş insanlarına sunumu ve seçilen ekiplerin iş insanları ile birlikte beş ay süresince girişim fikirleri üzerinde çalışması gerçekleşti.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'dan Ege Girişimcilik Kampı

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı 24-25 Şubat tarihlerinde EGİAD iş birliğinde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilmişti. Ege Bölgesinden çok sayıda girişimcilik ekosistemi paydaşı ve iş insanının katılımı ile gerçekleştirilen kampta 60 girişimci gence girişimcilik eğitimi verildi. 20'nin üzerinde konuşmacının yer aldığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı'nda girişimci adayı gençler, iş modeli kanvasından müşteri kazanımına, ihtiyaç doğrulamadan fikri hakların korunmasına, destek ve yatırım süreçlerinden sunum tekniklerine kadar birçok konuda eğitim alma fırsatını yakaladı. Gençler, Ege Bölgesi girişimcilik ekosistemi ve iş dünyası üyesi birçok isimle tanışma ve bağlantı kurma olanağı buldu.

Ege girişimcileri 23 Temmuz'da yarışacak

İki günlük kampın ardından bir hafta boyunca iş modeli kanvasları ve sunumları üzerinde çalışan girişimci adayları, 29 Şubat Cumartesi günü EGİAD ev sahipliğinde düzenlenen sunum gününe katılmıştı. İş fikri sunumlarını yapan 19 ekip arasından seçilen ve 5 ay boyunca girişim fikirlerini gerçekleştirmeleri yolunda iş insanlarından rehberlik alan ekipler, 23 Temmuz tarihinde sahneye çıkarak son sunumlarıyla final için yarışacak. Saat 14.30-17.30 arasında EGİAD Youtube kanalında gerçekleşecek final etkinliği ile dereceye giren girişimci sunumlarına çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmada; birinci ekibe 10 bin Türk Lirası, Kuluçka Merkezi desteği, EGİAD Melekleri'nden 6 ay mentorluk desteği; ikinci ekibe EGİAD Melekleri 6 ay mentorluk, Kuluçka Merkezi desteği ve üçüncü ekibe, Kuluçka Merkezi desteği verilecek. TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmaları ile başlayacak final gününde, jüri ve izleyiciler önünde sunumlarını gerçekleştirecek ekipler ve birlikte çalıştıkları Ege rehberleri şöyle oldu:

Yarışacak 6 ekip ve mentorleri;

Accident Alert System

Ekip Üyeleri: Ceyda Devebacak, Ufuk Özkan

Ege Rehberi: Taylan Tanyer - Tanyer Yapı

Doctobaby

Ekip Üyeleri: Samet Demirdağ, Nazmi Güzel, Hasan Berk Kocabaş

Ege Rehberi: Özüm İlter Demirci - Bayteks Tarım Ürünleri

Buton

Ekip Üyeleri: Canberk Çilek, Ecem İştipliler, Özlem Mireş

Ege Rehberi: Frederic Pagy - Özlem Tarım

Genotech

Ekip Üyeleri: Ege Erol, Burak Giray Sarı, Hulusi Burak Etler, Can Toraman

Ege Rehberi: Filip Minasyan - Efe Endüstri

Bookgether

Ekip Üyeleri: Burcu Karacaağaçlı, Oğuzhan Taşyaran

Ege Rehberi: Zerrin Ülken - Tunaboylu Mefruşat

Waiterating

Ekip Üyeleri: Berkhan Selçuk, Ezgi Nur Uçay, Hilal Onur Cunedioğlu, Mümin Köykıran

Ege Rehberleri: Yonca Güngör Çınar - Ege Asal Metal