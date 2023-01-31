‘TV BEK' eğitimde çocuklara ışık oldu

Uzman eğiticilerin 17 farklı branşta yayınladığı eğitim videoları, 33 bin öğrenci tarafından yüz binlerce tekrarla görüntülendi. TV Bek, sömestir tatilinde de öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği platformlardan biri oldu. Başkan Serdar Sandal “İnternet üzerinden ders videolarına ulaşma kolaylığı sağlayan TV Bek sayesinde çocuklarımızın uygun olan her ortamda ders çalışmalarını ve bilgilerini tekrar etmelerini sağlıyoruz” dedi.

17 branşta 200 video

Eğitime sağladığı katkılarla fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, pandemi zamanında yerel televizyon kanalı üzerinden başlattığı, sonrasında Youtube kanalı üzerinden sürdürdüğü TV Bek Projesi ile binlerce çocuğun eğitim serüvenine ışık oldu. Son 1 yılda TV Bek kanalına 17 farklı branşta 200 video yüklendi. 33 bin öğrenci, yüz binlerce kez derslere erişim sağlarken, uzman eğiticilerin hazırladığı videolar hem ailelerin hem de okul çağındaki çocukların yüzünü güldürdü. Proje dahilinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim müfredatına uygun hazırlanan ve animasyonlarla desteklenen ders videolarından farklı şehirlerden öğrencilerin de faydalanması memnuniyet oluşturdu.

Eğitime destek sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Pandemi döneminde, online eğitime geçen ilk kamu kurumu olarak, TV Bek sayesinde binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın, istedikleri bilgiye, uygun oldukları her ortamda ulaşabilmelerine imkan tanıyan projeyi eğitime verdiğimiz önemin göstergesi olarak görüyor ve tüm çocuklarımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.