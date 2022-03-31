TV BEK yeni yüzüyle geri döndü

Bayraklı Belediyesi tarafından, pandemi yasaklarında hayata geçirilerek Türkiye'ye örnek olan “eğitim projesi” TV BEK, yenilenen yüzü ile çevrim içi eğitimlerine başladı. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için milli eğitim müfredatına uygun hazırlanan ve animasyonlarla desteklenen ders videoları, TV BEK You Tube kanalına yüklendi.

Bayraklı Belediyesi, pandemi yasakları sürecinde televizyon kanallarında yayınlanmak üzere hayata geçirdiği TV BEK'i, yeni eğitim-öğretim sürecine göre yeniden projelendirdi. TV BEK, paylaşım sitesi You Tube üzerinden yayınlarına başladı. Kanala yüklenen 20 şer dakikalık eğitim videoları, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Milli eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanan ders videolarının sürekli güncelleneceği belirtildi. TV BEK You Tube kanalında, LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan

ders videolarının yanı sıra, rehberlik ve psikolojik danışmanlık videoları da yayınlanacak. Öğrenciler, eksik kaldıkları ya da geliştirmek istedikleri ders konularını TV BEK videoları ile istedikleri yerde ve diledikleri zamanda izleyebilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle, Türkiye'de internet üzerinden eğitime geçen ilk belediye olduk. Sonrasında televizyon kanalı aracılığıyla bu eğitimleri, evinde internet ve bilgisayar olmayan

çocuklarımıza ulaştırdık. Sosyal Etkinlik Merkezimizin öğretmenleriyle başlattığımız TV BEK sayesinde öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamalarını sağladık. Şimdi de TV BEK'i You Tube kanalımıza taşıdık. Animasyonlarla desteklenen ders videolarımızla, öğrencilerin eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, sınavlara hazırlık sürecinde bir etüt gibi takip edebilecekleri, istedikleri zaman izleyebilecekleri eğitim yayınları sunuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli eğitime ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.