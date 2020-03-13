TV35 birinci yılını görkemli geceyle kutladı

İzmir'den ulusal yayın yapan TV35 kanalı, birinci yılını Tarihi Havagazı Fabrikasındaki görkemle geceyle kutladı.

İzmir'den yayın hayatına başlayan, zaman zaman önemli isimleri konuk eden TV35, birinci yılını geride bıraktı. Kanal yönetimi de, yıl dönümü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikasında bir gece düzenledi. Belediye başkanları, pek çok siyasi partinin temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir cemiyet hayatının tanıdık simalarının katıldığı gecede kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Büyük bir heyecan duyduğunu belirterek birinci yıl kutlama konuşmasını yapan TV35 Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, "Ben sanayici yada bir fabrikatör değilim, ben gazeteciyim. Hayatımı bu meslekle kazanıyorum. Bu kanal, bir gazetecinin kurduğu televizyon kanalı; yani anlayacağınız gazetecilerin televizyon kanalı. İlk kuruluş lansmanın da ifade etmiştim; 'Bu kanalı biz kurduk; ama siz yaşatacaksınız.' Sevgili dostlar, sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Destek sadece ekonomik destek değil; bu kanalı izleyerek, izleterek, takip ederek destek olabilirsiniz. İzmir'in dünyaya açılan tek penceresi olan TV35 bu duygularla yaşanan İzmirlilerin çok yakından takip ettiği bir televizyon kanalı. İzmir dışında yaşayan gerek İzmirli olan olmayan ve İzmir'i takip eden izleyicilerimizden aldığımız muhteşem sözler bizlerin motivasyonunu artırmaktadır. Bu motivasyonun devam etmesi ve İzmir'in tek ulusal kanalı olan TV35 kanalının yayın hayatına büyüyerek devam ediyor" dedi.

Mithat Umutoğulları'nın alkış alan konuşması sonrası TV35'in ekran yüzleri ve Egepostası ekibi, birlikte hazırlanan iki pastayı kesti.

500'ün üzerinde davetlinin yerini aldığı geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Soyer, "Çok heyecan duyuyorum, yürekten kutluyorum. Böyle bir şeyi yoktan var etmek büyük bir Don Kişotluk. Basının içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen böyle bir işte yolu tutturmak büyük bir olay. Ekibiyle birlikte yolu tuttular. Bütün ekibi kutluyorum. Biz olanca gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz; çünkü biliyoruz ki insanlarımızın haber alma özgürlüğü ekmek kadar su kadar kıymetli. TV35 işte bunun teminatlarından biri" diye konuştu.