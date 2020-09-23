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U-22 Avrupa Plaj Şampiyonası İzmir'de başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği U-22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonasında maçlar yarın başlıyor.


Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ardından yarın Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği CEV U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda, kadınlarda ve erkeklerde toplam 108 sporcu kürsüye çıkabilmek için yarışacak.


Selçuk Pamucak Plajındaki organizasyonda, kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya kazanmak için kumlara çıkacak. Kadınlarda Türkiye turnuvaya katılmazken, erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi madalya kazanabilmek için ter dökecek. Turnuva, pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak. Pazar günü oynanacak olan yarı final ve final maçları Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sitesi ile İzmirTube'den canlı yayınlanacak.

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