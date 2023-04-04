U12 İzmir Cup başlıyor

Altınordu Futbol Kulübü'nün “Dünya İzmir'de Buluşuyor” mottosuyla 7-9 Nisan'da düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan yeniden başlıyor. 7-8-9 Nisan tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvaya 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak.

Uluslararası bu turnuva, Türkiye'de ve Avrupa'da birçok sporcunun keşfedilmesini ve yeni genç yeteneklerin ortaya çıkmasına imkan sağlayacak. Organizasyonla çocukların spor yapmaya teşvik edilmesi ve dünyanın dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Bunun yanında 12 yaş altı yetenekli çocukların keşfedilmesine ve kariyerlerinde büyük bir adım atmalarını sağlamalarına imkan veren önemli turnuva İzmir'in uluslararası düzeyde tanınmasına da büyük katkısı olacak.

Dünya devleri de yer alıyor

Organizasyon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer alacak.

Formaların geliri depremzedelere bağışlanacak

Tüm A Takım futbolcularının imzaladığı 72 takımın 72 forması turnuvanın ardından Altınordu FK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırma ile satılacak. Elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Açılış gününde önemli isimler olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun süre Galatasaray'da forma giyen Cevad Prekazi, eski hakemlerden Bahattin Duran'ın yanı sıra yurt dışından ve yurt içinden bir çok ünlü spor adamının katılım sağlayacağı açılış 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.