U12 İzmir Cup, tüm hızıyla devam ediyor

Altınordu Futbol Kulübü'nün “Dünya İzmir'de buluşuyor” mottosuyla düzenlediği U12 İzmir Cup'ta heyecan devam ediyor.

22 ülkeden 72 takımın katıldığı turnuva Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde tüm hızıyla devam ediyor. Dün başlayan U12 İzmir Cup'ın ilk gününde 128 maç oynandı ve 226 gol atıldı. Futbolseverler, İzmir'de düzenlenen etkinlikte bazı maçlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube hesabından takip edebildi. Bugün akşama kadar oynanacak 160 maçın ardından grup maçları sona erecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselecek. Gruplarında ilk 4 sıraya giremeyen takımlar ise, dostluk maçları oynayacak.

Grup birincileri diğer grupların dördüncüleri ile grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ise diğer grupların üçüncüleri ile eşleşecek. Tek maç eleme sistemine göre devam edecek turnuvada son 16 turunun ardından çeyrek final maçları oynanacak. Pazar günü düzenlenecek kupa töreni ile U12 İzmir Cup sona erecek.