U12 İzmir Cup'ta Manchester City şampiyon oldu

İngiliz ekibi, Altınordu'nun 24 farklı ülkeden 72 takımı buluşturduğu 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta PSV Eindhoven'ın kalecisi Jackson'ın devleştiği finalde penaltılarla 2-1'lik skorla mağlup etti.

Altınordu'nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta şampiyon Manchester City oldu. İngiliz ekibi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde normal süresi golsüz sona eren maçta Hollandalı PSV Eindhoven'ı penaltılarla 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Manchester City kalecisi Oliver Jackson, iki penaltıyı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirip finale damgasını vurdu. Şampiyona kupasını UEFA ve FIFA Onursal Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi. İkinci PSV kupasını TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı. Turnuvada üçüncülüğü, Sloven Olimpik Ljubljana'yı 1-0 yenen İtalyan Parma kazandı. Parma'ya kupasını ise UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı

takdim etti.

Altınordu finaliste kaybetti

U12 İzmir Cup'ta ilk iki gün 288 maçlık grup elemeleri oynandı ve bunun sonucunda önce ilk 32 takım belli oldu. Pazar sabahı ise eşleşmelerin ardından tek maçlık eleme sistemine geçildi. Beşiktaş ve Altınordu, 21 Türk ekibi arasında adını ilk 16'ya yazdıran iki ekip olurken müthiş çekişmeli maçlar oynandı. Leicester City'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bu turda turnuvaya veda ett., Altınordu, PSV Eindhoven, Parma, Milan, Olimpik Ljubljana, Manchester City, Zenit ve Parma ilk 8 biletini kaptılar. Altınordu, PSV ile oynadığı yarı final maçını penaltılarla 4-3 kaybedip turnuvaya veda etti. Diğer karşılaşmada ise Parma, bir diğer İtalya AC Milan engelini tek golle aştı. Bu iki takımla birlikte Zenit'i 4-1 yenen Manchester City ve Leicester City'i 2-0 mağlup eden Olimpik Ljubljana yarı finale kalan diğer ekipler oldular.

Jackson damga vurdu

Yarı finalde Manchester City, Sloven Olimpik Ljubljana'yı 2-0'lık skorla mağlup edip bileti alan ilk ekip oldu. Hollandalı PSV ise İtalyan Parma'yı son dakika golüyle 1-0 yenip finalin diğer ekibi olarak kupaya bir adım daha yaklaştı. Ünlü sunucu Okay Karacan'ın canlı olarak anlattığı Manchester City ile PSV arasındaki final çok renkli geçti ve normal süre golsüz sona erdi. İngiliz ekibi penaltı atışları sonucunda rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Kaleci Oliver Jackson, iki penaltıyı kurtarırken bir tanesini ise gole çevirerek finalin kahramanı oldu.

En değerli oyuncu Sami

"En Değerli Oyuncu" seçilen PSV'li Sami Bouhoudane'ye ödülünü Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Gol Kralı" Parmalı Christian Piro'ya ödülünü Axa Sigorta Pazarlama ve Satış Başkanı Firuzan İşcan ile Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanı Mert Ekitmen, "En İyi Kaleci" Manchester Cityli Oliver Jackson'a ödülünü Axa Sigorta Hayat ve Emeklilik Başkanı Olgun Küntay verdi.

Ödüller sahibini buldu

6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ın sponsorlarından Petrol Ofisi, şampiyona sonunda çocuklara 4 özel ödül verdi. Petrol Ofisi En Centilmen Takım Ödülü'nü Olimpik Marsilya'ya UEFA ve FIFA Onursal Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Petrol Ofisi En Centilmen Taraftar Ödülü'nü Olimpik Ljubljana'ya spor yazarı Okay Karacan, Petrol Ofisi En Azimli Oyuncu Ödülü'nü AC Milan'lı Simone Sassi'ye Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Cevad Prekazi ile mazbatasını bekleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Petrol Ofisi En Cesaretli Oyuncu Ödülü'nü ise Celtic'li Ryan Hamilton'a Petrol Ofisi Halkla İlişkiler ve Etkinlik Müdürü Ragıp Ertuğrul verdi.