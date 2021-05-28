Üç başkandan nükleer atık alanında inceleme

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen eski kurşun fabrikasındaki radyoaktif atıkların alandan kaldırılmasına karşı başlattığı duran adam eylemini eylem yasağı nedeniyle bu hafta yapmayan Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile birlikte alanı ziyaret etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Emrez Mahallesi'nde eski kurşun fabrikasındaki radyoaktif atıkların alandan kaldırılmasına karşı duran adam eylemini başlatmıştı. Başkan Arda, alınan eylem yasağı kararı nedeniyle bu hafta eylemini yapmazken, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile birlikte alana geldi.

3 ay boyunca her hafta cuma günü atık alanında eylem yapma kararı alan, ilk eylemini geçen hafta yapan Başkan Halil Arda, belediye başkanlarına nükleer atık sorunu hakkında detaylı bilgi verdi.

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen alanda, toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıkların tüm İzmir'in sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Arda, herkesin bu soruna sahip çıkması için çağrı yaptı.

Atıklar temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğini ifade eden Başkan Arda, “İlçemizdeki radyoaktif atıklara dikkat çekmek için 'İzmir'in Çernobili Temizlensin' diyerek başladığımız duran adam eylemini, İzmir Valiliğinin aldığı eylem yasağı nedeniyle bu hafta gerçekleştiremedik. Biz de, atıkların bulunduğu alanda saat tam 11.00'de Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile buluşup alanda durarak incelemelerde bulunduk. Değerli başkanlara çevre mücadelemize verdikleri destekleri için teşekkür ediyorum. 4 Haziran Cuma günü saat 11.00'de biz alanda durmaya devam edeceğiz. Tüm İzmirlileri yanımızda görmeye, bize güç vermeye davet ediyorum" diye konuştu.