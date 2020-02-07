Üç ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir'in Menemen, Aliağa ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.

Menemen, Aliağa, Bergama'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, üç ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte bazı mahallerde karlar kısa sürede erimeye başladı.