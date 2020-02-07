İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir’in Menemen, Aliağa ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, gece saatlerinde kar yağışı başladı.

İzmir'in Menemen, Aliağa ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.


Menemen, Aliağa, Bergama'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, üç ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte bazı mahallerde karlar kısa sürede erimeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.