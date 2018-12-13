Üç kitap kampanyası aralık sonuna kadar uzatıldı

Kasım ayında başlatılan üç kitap kampanyası kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini gün yüzüne çıkarmak ve bu birikimi kültür yayınları ile geleceğe taşımak isteyen Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının son üç serisinin dağıtımına gelen yoğun istek üzerine yıl sonuna kadar devam edecek. Aralık ayı sonuna kadar uzatılan kampanya ile 398 sayfalık “Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri”, 431 sayfalık “Aliağa Çevresi İle Birlikte Güzelhisar” ve serinin altıncı kitabı 448 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” okuyucu ile buluşmaya devam edecek. Toplam bin 277 sayfalık sete sahip olmak isteyen okuyucular bu kitapları Aliağa Belediyesi ‘Hilal Masa'dan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimleri ile mahalle muhtarlıkları, Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz olarak temin edebilecekler. Aliağa dışında ikamet eden tarih severler kitapların PDF'lerine Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan ‘Yayınlarımız' bölümünden ulaşabilecek.

Sempozyum bildirileri

Sempozyum bildirileri kitabında, ‘1. Aliağa Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin tam metinleri yer alıyor. 10 farklı üniversiteden 30 değerli akademisyenin Aliağa ile ilgili bilgi, belge, araştırma ve bilimsel çalışmalarına kitapta yer verildi. Aliağa ve çevresinde ilk yerleşmenin 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğu akademik verilerle anlatıldı. Sempozyum bildirileri kitabı önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan kazı ve araştırma çalışmaları açısından önemli bilgiler sundu.

“Aliağa çevresi ile birlikte Güzelhisar”

Yazar Cevat Yıldırım, kitaplıklarda yerini alan bu eserinde; yörenin coğrafyasını, tarih öncesinden Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar olan zaman dilimi içinde kurulan devletlerini, kentlerini, bunların toplumsal yaşamları ve ekonomisini, yöre folklorunu, kısacası tüm yaşamını kesitler halinde dile getirmeye çalıştı. Osmanlı dönemi ile ilgili yer yer kısa bilgiler verildi. Osmanlı toplumunda yönetim biçimi, toprak düzeni ve vergi sistemi ayrıntılı bir biçimde açıklandı. Balaban Paşa'lardan itibaren de Güzelhisar ve yakın çevresindeki olaylar tarihi belgelere dayanılarak anlatıldı. Kurtuluş Savaşı, yazılı kaynaklarla birlikte, yaşlı kişilerden alınan bilgiler birleştirilerek izah edildi. Güzelhisar'ın 50 yıl öncesinin toplumsal yaşamı araştırılıp düzenlenerek hikâye edildi.

“Myrina”

Kitapta; Aliağa'da bulunan antik kentler içinde, tarihte “Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion” ve toprak heykelcikleriyle arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor. Arkeoloji ve bilim dünyasına uzun yıllar hizmet edecek olan eser akademik bir dille hazırlandı. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr. Emre Erdan'ın editörlüğünü üstlendiği “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” adlı kitap da yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion'daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.