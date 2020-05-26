Üçkuyular-Narlıdere metrosu için 75 milyon avroluk imza atıldı

Büyükşehir Belediyesi Üçkuyular-Narlıdere metrosu için farklı kurumlarla toplam 75 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzaladı.

Küresel salgınla dünyada arz, talep ve finansal şokun aynı anda yaşandığı bugünlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak 7,2 kilometrelik metro projesi için Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile 50 milyon avroluk kredi sözleşmesi yaptı. Fransız Societe Generale Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) A/B sendikasyon yapısı altında 25 milyon Euro B kredisi için de anlaşma yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 75 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzalamış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan bu anlaşmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itibarına ve güvenilirliğine uluslararası finans kuruluşlarının verdiği onayın bir göstergesi olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer “İzmir'imizin büyük ve önemli projelerine bu zamana kadar Hazine garantisiz dış finansman sağlayan uluslararası finans kalkınma kuruluşlarına iki yeni kuruluşun daha eklenmesinden büyük heyecan duymaktayım. Küresel salgına rağmen İzmir halkına bu fırsatları sunma ve hizmetlerin sürdürülebilir olması konusunda katkılarından dolayı Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sözleşmelerinin uzun vadeli ve başarılı bir ortaklığın resmi bir başlangıcı olmasını ümit ediyor, gelecekteki büyük projelerimizde de işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Finansal çeşitlilik Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri için elzem”

Uluslararası işbirliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğine dikkat çeken Başkan Soyer, “2018 yılının ortasından beri Türkiye ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor. Ekonomik anlamda uluslararası yatırımcıların ülkemize yatırım iştahının azalması, kur dalgalanmaları, faiz oranlarının artması gibi faktörler belediye olarak aleyhimize işledi. Böyle güçlü bir fırtınada bile mevcut uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla olan finansal ilişkilerimizi derinleştirirken Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankası, Societe Generale gibi belediyemiz için yeni finansman kuruluşlarıyla uluslararası işbirliği gerçekleştirerek finansal çeşitliliği sağlamamızın da çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Konforlu ulaşım için destek”

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Dmitry Pankin projenin, karbon emisyonlarını azaltan verimli, çevre dostu kentsel ulaşım sistemlerini finanse ederek belediyenin altyapı geliştirme konusundaki BSTDB'nin stratejik odağı ile uyumlu olduğunu söyledi. Pankin, “Daha kısa seyahat süreleri ve konforlu ulaşım, bu hareketli şehirde ekonomik verimliliği doğrudan etkileyecek ve yaşam standartlarını iyileştirecektir” diye konuştu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki uzun soluklu ortaklarından biri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “İzmir'in, ulaşım ağını yeşil, sürdürülebilir bir şekilde genişletmesini ve kentsel ulaşım kalitesini artırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. EBRD, bu girişimin finansmanında rol oynamaktan ve diğer kreditör kuruluşları konuya çekmekten memnuniyet duymaktadır.”

Societe Generale İhracat Finansmanı Direktörü Laurent Eurin de “Societe Generale, EBRD ile güçlerini birleştirmekten ve özellikle İzmir şehrinin nüfusu için önemli olan bu metro hattı uzatmasının finansmanına katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır. Mevcut zor koronavirüs sürecinde bile müşterilerimizin yanında olma yeteneğimizi kanıtlıyor ve onlara sürdürülebilirlik ve olumlu etki gündemleri konusunda olumlu etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Büyükşehir alınabilecek en yüksek kredi notuna sahip

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's ile çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan “Aaa” seviyesinde kredi derecelendirme notuna sahip.

Çalışmalarda son durum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın, Bornova Evka 3-Fahrettin Altay metro hattını Narlıdere'ye uzatma çalışmaları, korona virüs salgını nedeniyle yavaşlasa da sürüyor. Sona yaklaşan tünel açma çalışmalarının, Haziran ayında normal çalışma düzenine geçilmesiyle birlikte 2021'in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Toplam uzunluğu 179 kilometreye ulaşan raylı sistem zincirinin yeni halkası Fahrettin Altay-Narlıdere hattı 7,2 km uzunluğunda olacak. 2022'de hizmete girmesi planlanan ve tamamı yeraltından geçecek olan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık durakları yer alacak.