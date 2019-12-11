Üçyol-Buca Metrosu için 80 milyon avroluk imza atıldı

İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olan Üçyol-Buca Metro Projesinin başlangıç finansmanı için bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 80 milyon avro tutarındaki sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çetin Emeç Toplantı Salonunda gerçekleşen törende, İzmir tarihinin en büyük yatırım finansmanlarından biri için ilk büyük adım atıldı. Üçyol ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugün 80 milyon avro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı.

Bu yetkilendirme sözleşmesiyle, EBRD'nin uluslararası satın alma politikaları ve kurallarına tabi olarak ihale çalışmalarına hemen başlanabileceği ifade edilirken, proje kapsamında 2020'de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım için ilk imzayı atıyoruz" dedi.

Soyer, "Vatandaşlarımızın hızlı, modern, güvenli ve çevreci bir ulaşıma daha kolay erişmelerini hedefliyoruz. Üçyol - Buca metro projemiz, İzmir'in nüfus yoğunluğu çok olan bir bölgesinde daha trafik sorununu kökten çözecek ve herkese rahat bir nefes aldıracak" dedi.

Uluslararası iş birliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğine dikkat çeken Soyer, "Finansman sağlayan kuruluşlar kredi verecekleri kuruluşları titizlikle denetleyip önemli mali analizlerden geçiriyor. Bu testlerin sonucunda uluslararası finansman kuruluşları, kalkınma bankaları belediyemizin geleceğine ancak güvenle baktığı taktirde finansman sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mali ortamda, hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başarmıştır. Belediyemizin kredibilitesinin yüksek olduğunu böylesine önemli ve büyük projelere finansman desteği alarak bir kez daha göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise EBRD'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin uzun süreli ve güçlü ortaklarından olduğunu söyleyerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir halkı için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için gösterdiği çabayı her zaman takdir ediyoruz. Bugün Üçyol - Buca Metro Projesinin kredi yetkilendirme mektubunu imzalarken, aynı anda Yeşil Şehirler Eylem Planı açılış ve bilgilendirme toplantısını da yapıyoruz. Yeşil Şehirler Programı ile EBRD, şehirler ve sakinleri için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde İzmir'i daha yeşil bir şehir haline getirmesi planlanan bir eylem planı hazırlanacaktır. Yeşil Şehir Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele konusunda İzmir'in stratejik hedeflerini ortaya çıkaracak ve bir dizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen eylem ve yatırımları belirleyecektir” dedi.

Öte yandan toplantıda kredinin detayları hakkında da bilgi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı 80 milyon avroluk kredinin, 4 yıl anapara geri ödemesiz toplam 12 yıla uzanan vade yapısına sahip olduğu ifade edildi. Projenin geri kalan finansmanı içinse uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Üçyol ve Buca Metro Projesi ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019 Yılı Yatırım Programı Revizyon Cetveline dahil edilmişti. Projenin finansman ihtiyacı için hazine garantisi olmaksızın 6 milyar 165 milyon 852 bin TL tutarında dış finansman sağlanması konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığı uygunluk verdiği belirtildi.