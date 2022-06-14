UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.
Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutu üst direkten auta gitti.
18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte bulunan Kaan Ayhan kafayla vurdu. Kaleci Bartkus topu çelerken, hakem Frappart topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. 1-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Doğukan Sinik, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Tiago Çukur
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych
Yedekler: Plukas, Setkus, Sirvys, Tutskinas, Satkus, Mikoliunas, Klimavicius, Armanavicius, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas
Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas
Goller: Kaan Ayhan (dk. 38) (Türkiye)
Sarı kart: Baravykas (Litvanya)