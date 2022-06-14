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UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.

Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutu üst direkten auta gitti.


18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.


38. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte bulunan Kaan Ayhan kafayla vurdu. Kaleci Bartkus topu çelerken, hakem Frappart topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. 1-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier


Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun


Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Doğukan Sinik, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Tiago Çukur


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych


Yedekler: Plukas, Setkus, Sirvys, Tutskinas, Satkus, Mikoliunas, Klimavicius, Armanavicius, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas


Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas


Goller: Kaan Ayhan (dk. 38) (Türkiye)


Sarı kart: Baravykas (Litvanya)

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