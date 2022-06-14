UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 2 - Litvanya: 0 (Maç sonucu)

Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak grupta puanını 12'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahasına giren Cengiz, Armanavicius'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada Serdar'ın pasında topla buluşan Cengiz'in şutu kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına hızla giren Cengiz Ünder, Milasius'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Frappart bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltıyı kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtarırken, oyun alanına dönen topu kaleci Bartkus bu kez ayağıyla uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 84 ?), Cengiz Ünder (Tiago Çukur dk. 84 ?), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Ozan Kabak dk. 84 ?), Kerem Aktürkoğlu (Doğukan Sinik dk. 62), Halil Dervişoğlu (Yunus Akgün dk. 62), Serdar Dursun

Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Dorukhan Toköz, Berkan Kutlu

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Litvanya: Bartkus, Baravykas (Sirvys dk. 46), Girdvainis, L. Klimavicius (Satkus dk. 78), Barauskas, Lasickas (Armanavicius dk. 46), Megelaitis, Uzela, Milasius (Tutskinas dk. 84 ?), Golubickas (A. Klimavicius dk. 71), Cernych

Yedekler: Plukas, Setkus, Mikoliunas, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas

Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas

Goller: Kaan Ayhan (dk. 38), Hakan Çalhanoğlu (dk. 54 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Baravykas, Cernych, Armanavicius, Milasius (Litvanya)