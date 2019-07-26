İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ufuk Beydemir, İzmirli hayranlarını coşturacak

"Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, İzmir’de bir konser verecek.

"Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, İzmir'de bir konser verecek.


Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum, bu hafta Ufuk Beydemir'i ağırlıyor. "Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, 28 Temmuz Pazar günü saat 18:30'da vereceği konserde ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak. Yazın tüm coşkusunu Optimum bahçe konserlerinde yaşayacak olan İzmirliler, Beydemir'in dillerden düşmeyen parçalarını birlikte seslendirecek.


Öte yandan, bahçe konserleri kapsamında ünlü sanatçılar İzmirlilerle buluşmaya devam edecek. Bu kapsamda, 3 Ağustos Cumartesi Can Bonomo, 10 Ağustos Cumartesi İrem Derici, 18 Ağustos Pazar Aleyna Tilki, 25 Ağustos Pazar Merve Özbey konserlerinde İzmirlileri coşturacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.