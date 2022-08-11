Ufuk Kahraman: “Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandık”

Lig'de bu sezonun teknik direktörlerin damga vuracağını söyledi. Kahraman, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ve sahnenin artık futbolcuların olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Altınordu, 13 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli ekipte hazırlıklar devam ederken, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten genç teknik adam, “Hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği önemli bir rakip. Ne kadar transfer yapamasalar da ellerinde kaliteli oyuncular var. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sakat oyuncularımızın da takımla birlikte çalışmalara başlaması bizi sevindirdi. Cumartesi günü çıkıp maçımızı oynayacağız, artık sahne futbolcuların” dedi.

“Bu sene teknik direktörlerin yılı olacak”

Spor Toto 1 Lig'in bu sezon oldukça keyifli bir yarışa sahne olacağını belirten Ufuk Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Çok transfer yapmanın artıları ve eksileri tabi ki var. Ben özellikle bu sene teknik direktörlerin yılı olacak diye düşünüyorum. Ligimizde geçiş oyununu iyi oynatan çok iyi teknik adamlar var. Onların performansı bu sezona damga vuracak. Yüksek kaliteli bir lig bizi bekliyor.”

Atilla Küçüktaka: “Kalemiz emin ellerde”

Altınordu A Takım kaleci başantrenörü Atilla Küçüktaka da Altınordu Futbol Kulübü olarak kalecilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Kulübümüzün yetiştiricilik vizyonunu zaten herkes biliyor. Bu nedenle A Takım kalemize dışarıdan kaleci transfer olmayacak. Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen kalecilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz, A Takım kaleci kadromuzu tamamen Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen kalecilerle doldurmaktı bunu geçen sezon başardık. Şu anda kadromuzda yer alan tüm kaleciler kendi Öz Kaynak Sistemimizden yetişen oyuncularımız. A Takım kalemizi koruyan Ali Emre Yanar, geçen sezon gelişimi adına çok önemli bir sezon geçirdi. Bu sezon üstüne koyarak gidecektir. Kendisi bu sezon da en önemli güçlerimizden birisi olacaktır. Ali Emre'nin yokluğunda kaleyi koruyan Serhat Öztaşdelen de geçen sezonu iyi tamamladı. Zaten yakaladığı çıkışın karşılığını kendi yaş kategorisinde milli takıma seçilerek aldık. Ali Emre'ye büyük rakip olacaktır. Bu rekabetten kazanan ise tabi ki takımımız olacaktır. Yine kadromuzda yer alan Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, geçen yıl devamlı milli takımlara çağrıldıkları için bizle fazla çalışma imkanı bulamadılar. Yaşamış oldukları antrenman eksikliklerini bu sezon kapatacağız. Kalemiz emin ellerde hepsine güveniyoruz” diye konuştu.