Ufuk Kahraman: “Sakaryaspor maçının telafisini yapmak istiyoruz”

Lig'in beşinci haftasında konuk edecekleri Pendikspor'u yenerek Sakaryaspor karşısında kaybettikleri maçın telafisini yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in beşinci hafta maçında Altınordu, 12 Eylül Pazartesi günü Pendikspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Altınordu'da hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz haftayı bay olarak geçiren kırmızı-lacivertliler, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı ile özel maç yaparak geçirmişti.

“Kazanmak istiyoruz”

Pendikspor maçına yönelik çalışmaların iyi bir şekilde sürdüğünü ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, “Bu haftayı bay takım olarak geçirmiştik. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza tekrar başladık. Sabahları özel, öğleden sonları da normal takım antrenmanları yapıyoruz. Kadro kalitesi yüksek ve iyi transferler yapan bir takımla mücadele edeceğiz. İçeride kaybetmiş olduğumuz Sakaryaspor maçını telafi etmek istiyoruz. İç sahada oynayacağımız maçlarda daha çok 3 puan alıp deplasmanda da kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz. Oyuncuların çalışma performansından memnunum” dedi.

Genç teknik adam, Yusuf Yalçın Arslan ve Bertuğ Bayar'ın sakatlıklarının tamamen geçtiğini, kadrolarına yeni dahil ettikleri Hasan Hüseyin Acar'ın da takıma katkısının iyi olduğunu sözlerine ekledi.