Ufuk Sarıca: "Biz bize her zaman inandık"

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Liginde final oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Karşıyaka, B Grubunda tur şansını Stal Ostrow ile Polonya'da yapacağı son maça bırakırken Başantrenör Ufuk Sarıca ise yaşadıkları sıkıntılara rağmen tur atlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Her takım gibi sezon içinde yaşadığı sıkıntılarla boğuştuklarını belirten Sarıca, “Özellikle Kasım ve Aralık ayı çok yoğun bir maç temposuyla geçiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık ancak şu an hem form düzeyi olarak hem de sakatlıklardan dolayı oyun düzeni içinde bir takım gel-gitlerimiz oluyor" dedi.

Avrupa kupalarında mücadele eden birçok takımın aynı dalgalanmaları yaşadığını kaydeden Sarıca, "Biz de bu dönemden geçiyoruz. Ancak ING Basketbol Süper Liginde hedeflediğimiz yerdeyiz. Geçen sezonda da Şampiyonlar Liginde tur aşamamız son maça kalmıştı ve o son maçtan diğer grup aşamasını da geçip kimsenin beklemediği bir yerde final oynamıştık. Bu sezon bizi çok erken favori gösterdiler ve ben bunun yanlış olduğunu, erken olduğunu söylemiştim. Çünkü bizim 9-10 tane yeni oyuncumuz var ve bu kadar erken favori gösterilmek doğru değildi. Bugün de bunun yansımasını yaşıyoruz. Zor bir dönemeçten geçiyoruz ancak bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Çok önemli iki sakatlıkla birçok planlarının alt üst olduğuna değinen Sarıca, “Semih'in sakatlığı var ve sezona çok iyi başlamıştı. Sahalardan yaklaşık 2,5 ay uzak kalacak ve uzun pozisyonunda bizi oldukça zorlayacak. Bunun üzerine bir de Michael Roll'un dizinde sakatlığı var. O da önümüzdeki hafta başında bir ameliyat geçirecek. Roll da yaklaşık 2,5-3 ay takımdan uzak kalacak. Bu olumsuzluklara rağmen elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak için biz yine her zaman sahada olacağız. Sonuçta takımımıza, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara, kurdaki oynamalara rağmen takımı koruyup aynı hedeflere gitmeye çalışacağız. Hayallerimizin peşinde koşup bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. Biz bize her zaman inandık, hayallerimiz bize yol gösterdi" ifadelerini kullandı.