Ufuk Sarıca: “Bizim için çok önemli bir galibiyet”

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, deplasmanda Galatasaray Nef'e karşı aldıkları 72-70'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla, bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek ligdeki ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Maçın ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, değerlendirmelerde bulundu. Ufuk Sarıca, maç boyunca skorun hep çok yakın geçtiğini belirterek, “Bu da zaten final skorundan da belli. Sonunda kazanan Galatasaray Nef de olabilirdi ama biz özellikle çok kötü başladığımız, rakibimizin de çok yüzdeli, isabetli atışlarla başladığı maçı kazanarak bitirdik. Bu bizim için gerçekten önemli bir galibiyet. Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla, bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz çünkü henüz birbirimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü. Maç içerisinde yaptığımız hatalar oldu ama zaten bunları geliştirmek için çalışıyoruz. Buradan çok değerli bir galibiyet alarak İzmir'e döneceğiz. Hafta içi de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağız, umarım oradan da bir deplasman galibiyetiyle döneriz. Galatasaray Nef'i de kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Onlar da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final adayı olan bir takım, iyi bir kadroları var. Burada böyle bir galibiyet almak bizim için önemliydi. Bu olağanüstü galibiyetten dolayı bütün ekibimi kutluyorum” dedi.