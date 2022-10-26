Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Reggio Emilia'yı 83-76 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir grupta mücadele ettiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, İtalya ekibi Reggio Emilia'yı 83-76'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir grupta bulunduklarını ve rakiplerinin güçlü kadrolara sahip olduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Önemli bir galibiyet aldık. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz ikinci maçımızı oynadık. Grupta zaten üç tane maçımız var, sadece birinde taraftarımızla olabileceğiz. İnşallah o maçı da kazanacağız, çünkü bizim grubumuzda evde maç kaybetmemek önemli bir hale geldi. Maçın başında biraz ağır hareket ettik, enerjimiz düşük gibiydi, ribaundlarda ilk 4-5 dakika bir sıkıntı yaşadık. İlk periyodu skor olarak dengeledik, ikinci periyot ve özellikle üçüncü periyot savunmada iyiydik, aradaki farkı da açtık. Son periyodun başında bunu sürdürmekte sıkıntı yaşadık. Yeni takım olmanın zorluğunu bu şekilde çekiyoruz. Hep söylüyorum, bir şey inşa etmek kolay değil. Yetenekli oyuncularımız var, Errick gerçekten muazzam oynadı. Onun yanında Kenan ve Vitto da büyük katkı yaptı. Kuzminskas da çok tecrübeli ve bize faydalı olabilecek bir oyuncu ama antrenman yapamadığımız için bu maçta çok katkı alamadık. Ama günün sonunda takım halinde kazanmak önemliydi. Kazanırken de kötü bir skorla kazanmadık. Maç daha az farkla da bitebilirdi ama sonunu iyi oynadık. Bütün takımımı tebrik ediyorum, artık önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.