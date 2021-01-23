Uğur Mumcu Buca'da anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında Buca Belediyesinin düzenlediği programla anıldı.

Buca Belediyesi, Türk basının usta kalemi gazeteci Uğur Mumcu'yu, ölümünün 28'inci yılında unutmadı. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (BBKSM), korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, çevrim içi “Uğur Mumcu'yu Anıyoruz” etkinliği düzenlendi. Moderatörlüğünü Mazlum Vesek'in yaptığı program, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in katılımıyla gerçekleşti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ve Buca Belediyesinin Facebook hesapları üzerinden yayınlanan programa yoğun ilgi gösterildi. Sözlerine Uğur Mumcu'yla ilgili çocukluk anısını anlatarak başlayan Özreçber, “Uğur Mumcu, Türkiye'nin yalnızca bugün değil, her zaman ihtiyacı olan çok önemli bir insandı. Haksızlıkların, yolsuzlukların, cumhuriyet düşmanlarının üzerine gitmiş aydın bir gazeteciydi. Atatürk devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tehlikeli olan bütün gruplarla mücadele etmişti. Katledilişinin ardından Uğur Mumcu geride onurlu bir yaşam, ilkeli ve dürüst gazetecilik, bu uğurda feda edilmiş bir hayat ve hala günümüze dahi ışık tutan ölümsüz eserler bırakmıştır. Uğur Mumcu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Uğur Mumcu hafızalarda yaşamaya devam edecek”

İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ise “Ocak ayı, gazeteciler için, basın çalışanları için en hüzünlü, en acılı aylardan bir tanesidir. Biz anmalarımızı birbiri ardına sıralamak durumunda kalırız ve her birinde içimiz yeniden yeniden acılanır. 24 Ocak çok özel bir gündür. Bence sadece Türkiye'de değil, dünyada gazeteciliğe örnek olacak, gazeteci dediğiniz zaman ilk önde sayılacak birinin katledilişinin yıl dönümüdür. Uğur Mumcu gazeteciliğin en güvenilir kalemlerinden biridir. Türk basını içerisinde en sağlam, en dürüst gazetecilerden biridir. Bu ülkede Uğur Mumcu'nun katilleri biliniyor aslında, maşalar bile aramızda. Adaletle yargılanıp cezalandırılmadılar” dedi.