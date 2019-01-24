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Uğur Mumcu Foça'da anıldı

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 26.

yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı.


24 Ocak 1993 tarihinde, uğradığı bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu için Foça ilçesinde bir anma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu için önce Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu Parkı'na kadar sürdü. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma töreninde de usta gazeteci, 26. ölüm yıl dönümünde anıldı.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "24 Ocak, unutamayacağımız bir gün. Demokrasinin kalemi Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteciliğin kutsal şehididir. Vahşice katledilişinin yıl dönümünde özlemle, saygıyla anıyoruz" dedi.


Programlara ayrıca; Foça Belediyesi meclis üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanlığı üyeleri, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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