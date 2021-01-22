Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında Gaziemir'de anıldı

Ankara'daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu'nun ölümünün 28'inci yılı, Gaziemir Belediyesi tarafından Mumcu'nun temsili aracına karanfil bırakılarak ve canlı heykel performansı ile anıldı.

Ankara'daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinlikle anıldı. Gaziemir Belediyesinin Sevgi Yolu'nda düzenlediği Uğur Mumcu anma etkinliği, Mumcu'nun öldürüldüğü saat olan 12.00'de, Uğurlar Olsun şarkısının çalınmasıyla başladı. Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı etkinlik, canlı heykel gösterisi ve fotoğraf sergisiyle devam etti. C-4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu enkaza dönüşen Mumcu'nun 06 YR 245 plakalı aracının temsili ve Karşıyaka Soğuk Heykel Atölyesi oyuncularının canlandırdığı Uğur Mumcu, Gaziemirlilere duygulu anlar yaşattı. Uğur Mumcu'nun fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi ise ziyaretçilerini Mumcu'nun anılarında yolculuğa çıkardı. 22 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar Sevgi Yolu'nda açık kalacak sergi, 25-29 Ocak tarihlerinde Gaziemir Belediyesi hizmet binası zemin katında, mesai saatlerinde ziyarete açık olacak.

"Mumcu'nun ölüm haberiyle yıkıldım"

Anma etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Mumcu'nun ölüm haberini aldığında adeta yıkıldığını söyledi. Başkan Arda, “Bundan 28 yıl önce, tam bu saatlerde Türk basınının en büyük kalemlerinden, aydınlarından biri olan Uğur Mumcu'yu maalesef arabasına konan bombanın patlaması sonucu kaybettik. O gün bu saatlerde acı haberi, önceki dönem belediye başkanımız Halil İbrahim Şenol ve rahmetli arkadaşımız Hasan Toyun'la birlikte Gaziemirspor'un maçını izlerken aldık. Haberi aldığımızda üzüldük, yıkıldık. 27 Ocak 1993 günü Gaziemir'den bir otobüs dolusu arkadaşımızla Uğur Mumcu'nun cenazesine katıldık. Yüz binlerin katıldığı cenaze töreni boyunca yağmur altında yürüdük. Sırılsıklam ıslandık ama bir kişi dahi o alanı terk etmedi ve Uğur Mumcu'yu son yolculuğuna hep birlikte uğurladık. Hep birlikte ağladık, gökler ağladı” dedi.

"Uğur Mumcu pusulamızdı"

Uğur Mumcu ile lise yıllarında tanıştığını söyleyen Başkan Arda; onun sorgulatan, düşündüren makalelerinin fikir dünyasına yön verdiğini söyledi. Mumcu'nun, egemen güçlerin Türkiye'yi götürmek istedikleri karanlık yolu okuyucularına gösterdiğini söyleyen Arda sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun sorgulatan, düşündüren makaleleri bizlerin fikir dünyası için adeta bir pusula görevi görüyordu. Katledildiği güne kadar mesleğini onuruyla yaptı. O kalemini hiçbir zaman eğip bükmedi. Tüm çarpıklıkları büyük bir açıklıkla, cesaretle gözler önüne serdi. Katiller ve azmettirenler halen daha bulunamadı ya da bulunmadı. Ülkemizde çağdaşlık ve demokrasinin sağlanması için yıllarca uğraş veren Uğur Mumcu da Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve Kemal Türkler gibi değerlerimiz, faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Türk basınının en büyük kalemlerinden ve aydınlarından biri olan Uğur Mumcu, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayımladığı eserleriyle örnek ve önder bir gazeteci oldu. Çalışmaları ve araştırmaları halen geçerliliğini koruyor. O gün onu öldürerek susturmaya çalışanlar, yazdıkları gerçekleri karartamadı. Uğur Mumcu'nun katilleri bulunmasa da yazılarındaki satır araları iyi incelendiğinde katillerin kimler olduğu gün gibi ortadadır. Laik, demokratik Türkiye mücadelesi verirken arabasına konulan bomba ile susturulmak istenen Uğur Mumcu'yu ölümünün 28. yılında buradan tekrar saygıyla anıyorum.”