Uğur Mumcu'nun adı Körfez'de yaşayacak

İzmirlilerin oylarıyla, 1993 yılında terör saldırısında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun isminin verildiği feribotun ilk seferine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Uğur Mumcu'nun eşi eski İzmir milletvekili Güldal Mumcu da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde toplu ulaşım imkanlarını artırma yolunda yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en genç deniz toplu ulaşım filosuna sahip İZDENİZ bünyesine, beşinci araba vapuru da dahil edildi. İzmir'in kaynaklarıyla Tuzla Tersanesi'nde inşa edilen, İzmirlilerin oylarıyla terör saldırısında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun isminin verildiği araba vapurunun ilk seferi, Mumcu'nun eşi, 23'üncü ve 24'üncü dönem CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı.

İlk yolculara sürpriz karşılama

Başkan Soyer, feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan'a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. İlk arabalı yolcu Bayata, arabalı vapurun ilk yolcusu olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, “Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması da beni ayrıca duygulandırdı. Başkanımız Tunç Soyer'in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye konuştu. İstanbul'da yaşayan arabalı vapurun ilk yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, İzmirliler'e yeni feribotun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Körfez vapurları korna çalarak eşlik etti

Ardından kurdele kesilerek Uğur Mumcu Araba Vapuru hizmete alındı. Uğur Mumcu köşesini ziyaret eden davetliler ve yolcular, Mumcu anısına kırmızı karanfil bıraktı. Kaptan köşküne çıkan Başkan Soyer ile Güldal Mumcu, gemi seyir defterini imzaladı ve korna çalarak feribotun ilk seferini başlattı. Körfez vapurları da Uğur Mumcu feribotunun Körfez'deki yolculuğuna korna çalarak eşlik etti. Geminin kaptanı Kamile Koç'a hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Soyer ile Mumcu, yolculara seferin sonuna gelindiğini bildirmek amacıyla kampana çaldı.

Soyer, “İzmirliler ile gurur duyuyorum”

Uğur Mumcu arabalı feribotu ile Uğur Mumcu'nun isminin Körfez'de de yaşayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi ve kriz dönemleri özgür, bağımsız gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Ekmek gibi su gibi hepimizin haber almaya ihtiyacı var. Uğur Mumcu özgür ve bağımsız gazeteciliği, aydın kişiliği ile Türkiye'ye ilham vermiştir. Feribotumuza ismini veren İzmirlilere de şükranlarımı sunuyorum. İzmirli olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Mumcu'dan İzmirliler'e teşekkür

Uğur Mumcu adını taşıyan feribotun ilk seferine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güldal Mumcu ise, “Çok heyecanlıyım, buruk bir mutluluk duyuyorum. İzmir halkına ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki denizlerin üstünde sonsuzluğun altında Uğur Mumcu adı İzmir halkıyla buluştu” şeklinde konuştu.