Uğur Okullarından İzmir'e yeni bir kampüs daha

İzmir'de Narlıdere, Şemikler, Gaziemir, Bornova, Örnekköy ve Bergama'da bulunan kampüslerinde eğitime devam eden Uğur Okulları, Güzelbahçe Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekledi.

Eğitim öğretimine 110 okul ile Türkiye'nin birçok yerinde olmaya devam eden Uğur Okulları, İzmir' deki yeni kampüsünü öğrencilerle buluşturuyor. Yeni kampüs 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 48 derslikli, 12 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 8 bin metrekarelik açık alana sahip. Okulda ayrıca erkenSTEM ve STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 410 kişilik konferans salonu, buz pateni pisti, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor.

Okulda düzenlenen veli tanıtım toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerle buluşacak Güzelbahçe Kampüsü hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız” şeklinde konuştu.

855 öğrenci kapasiteli

Türkiye'nin 51 ilinde, 72'si kampüs 110 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Nevzat Kulaberoğlu “Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 48 derslikli, 12 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 8 bin metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde; erkenSTEM ve STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 410 kişilik konferans salonu, buz pateni pisti, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 855 öğrenci kapasiteli kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizden oluşan güçlü bir kadromuz var” dedi. “Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti.

“Metodbox ile uzaktan eğitimde öğrencilerimizin yanındayız”

Nevzat Kulaberoğlu, yüz yüze eğitime geçiş sürecine hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hazır olduklarını da belirtti. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; “Türkiye genelindeki tüm okullarımızda ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alındı ve takibi yapılıyor. Öte yandan pandemiyle birlikte gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımızla zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak, dört yıldır aktif kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz. Mühendislik ekibimizin çalışmaları ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimizi de Metodbox'a taşıyarak bir ilki gerçekleştirdik. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutuluyor ve canlı dersler SeeMeet üzerinden yapılıyor” diye konuştu.

“Eğitim yaklaşımlarında 5 dil 2 becerinin kazandırılması önemseniyor”

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılması önemsediklerini belirten Kulaberoğlu şöyle devam etti:

“Birincisi Türkçemiz. Hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve Spor.”

“Sınavlara hazırlıkta öncü kurumuz”

Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu da vurgulayan Kulaberoğlu; “Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumuz. “Uğur Sınava Hazırlık Merkezi” ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz” dedi.