Uğurlu öğrenciden Eskrim'den iki Türkiye derecesi

Uğur Okulları Bornova Kampüsü öğrencisi Göksu Mert Oran, 2019 Konya EPE Açık Turnuvası'nda U12 kategorisinde Türkiye birincisi ve U14 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 12-13 Ekim tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Bornova Kampüsü öğrencisi Göksu Mert Oran, 2019 Konya EPE Açık Turnuvası'nda U12 kategorisinde Türkiye birincisi ve U14 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bir buçuk yıldır Kontra Eskrim Kulübü'nde özel kurs ile yarışmalara hazırlanan Uğurlu öğrenci, Trabzon, Antalya, Fethiye, Bulgaristan ve İzmir'de düzenlenen Açık EPE Turnuvalarında da birçok dereceye imza attı. Göksu Mert Oran, antrenmanlarını düzenli ve disiplinli takip etmenin, verimli bir şekilde çalışıp antrenörlerinin yönlendirmelerini dikkate almanın başarıyı getirdiğini söyledi.