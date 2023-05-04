Ukraynalı Prime Orchestra'dan savaşa karşı müzikle çağrı

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, Ukraynalı savaş mağdurları için yardım çağırısında bulunuldu.

Modern Ukrayna cross-over orkestrası Prime Orchestra, İzmir Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda Rock Sympho Show ile İzmirlilerin kulaklarının pasını sildi. Konser programında, orkestranın dünyaca ünlü rock hitlerine semfonik renkleriyle zenginleştirilmiş yeni bir ses veren cover versiyonlar yer aldı. Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen, Depeche Mode, Rammstein, SOAD, Coldplay, RHCP, Bon Jovi, Eminem, The PRODIGY gibi çok sayıda parça, görsel efektlerle sahneye taşındı. Konserde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna halkı için yardım çağrısı da yapıldı. Bugüne dek savaş mağduru Ukraynalılar için pek çok yardım desteğinde bulunan orkestra, bu kez de ambulans alımı için İzmir'den yardım çağrısı yaptı. 2 saat süren konser arasında İzmirliler Ukraynalılar için destekte bulundu.

Savaş mağdurlarına destek

Prime Orchestra, 2014 yılında niteliksel olarak yeni Ukrayna müziği dalgasında müzik ve konser ortamına hızlı bir şekilde girdi. Yenilikçi sürükleyici cross-over orkestrası, yeni bir niş oluşturup Sympho Show konser programının lideri oldu. Orkestra, 20 program oluşturdu ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 750'den fazla konser verdi. Prime Orchestra, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzisyenlerini tahliye ettirdikten sonra mayıs 2022'den beri konser veriyor. Performans sırasında Avrupa seyircilerine kendi yaşadıkları savaş dehşetlerini anlatıyor, video gösteriyor, Ukraynalılara yardım çağrılarında bulunuyorlar. Konserlerinin temel amacı, Avrupa nüfusunu Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş hakkında bilgilendirmek, Avrupa ülkelerinden yardım istemek ve kültür entegrasyonunu yapmak olarak belirtiliyor. UNESCO tarafından "müzik şehri" olarak tanımlanan ve 24 Şubat 2022'den beri Rusya tarafından ateşe tutulan Harkiv şehrinden gelen Prime Orchestra, savaş mağduru Urkaynalılar için düzenli bir şekilde para toplanmasına destek oluyor. Bu çerçevede bugüne dek 50 jeneratör, tıbbı cihaz engelli araçları, ilaç, kıyafet, bebek maması, bölgeye gönderildi.