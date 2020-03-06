Ulaşımın geleceği İzmir'de tasarlanıyor

İzmir'de “Akıllı Kent Dönüşümü İçin Öncelik: Akıllı Ulaşım Sistemi” ana teması ile 24 saat sürecek hackathon başladı. Etkinlikte, İzmir Metro AŞ. tarafından tespit edilen problemlere çözüm olacak, sürdürülebilirliği, sosyal faydayı ve erişilebilirliği ön plana çıkaracak çözümler ortaya konacak.

İzQ İnovasyon Merkezi faaliyetleri kapsamında, 6-7 Mart tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ev sahipliğinde, İzmir Metro A.Ş.'nin açık veri desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile “Akıllı Kent Dönüşümü İçin Öncelik: Akıllı Ulaşım Sistemi” ana teması ile hackathon düzenlendi. İzmir Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen hackathonda, katılımcıların, raylı ulaşım etrafında İzmir Metro A.Ş. tarafından tespit edilen problemlere çözüm olacak, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik temalı yenilikçi projeler üretmesi hedeflendi. 24 saat sürecek etkinlikte, katılımcılar konusunda önde gelen mentorlar tarafından desteklenecek ve seçilen projeler hayata geçirilecek.

24 saatlik maraton

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Gençlerimize güvenin” diyerek sözlerine başladı. Özgener, “Sizlerin mentorlar tarafından destekleneceği ve seçilen projelerin hayata geçirileceği 24 saatlik bir maraton sizi bekliyor. Fikirlerinizi bekliyoruz, başarılı çözümler üreteceğinize de yürekten de inanıyoruz. İnovasyon merkezimizin kapsamı ve çatısı altında daha birçok önemli ve yenilikçi projede bir araya gelmek dileğiyle tüm katılımcılara bir kez daha hoş geldiniz diyor ve başarılı ve keyifli bir 24 saat geçirmenizi diliyorum” dedi.

“Hizmet alanlarımızı 2,5 kat büyüteceğiz”

Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, Metro A.Ş. olarak hizmet alanlarını 2025 yılına kadar 2,5 kat büyüteceklerini belirterek, “İstihdam, taşıma potansiyelimizi de artıracağız. Bu yarışma bizim için çok önemli. Bu tür sonuca giden girişimlerin sorunlarımıza yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm olacağına inanıyoruz. Umarım 24 saatin sonunda çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Raylı sistemlere sahip büyükşehirler buradan çıkan sonuçları merakla bekliyor” diye konuştu. Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de konuşma yaptı.

Çözümler ortaya konacak

Raylı ulaşım; kentsel ulaşım sistemleri içerisinde, yüksek taşıma kapasitesi, enerji verimi, çevrecilik ve erişilebilirlik özellikleri nedeni ile en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. İzmir ulaşım hackathonu ile İzmir kent yaşamının tam odağında bulunan raylı ulaşım deneyiminin yenilikçi yaklaşımlar ile daha da ileri götürme hedeflendi. Etkinlikte, raylı ulaşım ve mobilite teması altında İzmir Metro AŞ. tarafından tespit edilen problemlere çözüm olacak, sürdürülebilirliği, sosyal faydayı ve erişilebilirliği ön plana çıkaracak çözümler ortaya konacak. İzmir hackathon katılımcılarının, İzmir Metro A.Ş.'nin paylaşacağı verilere dayanarak ulaşımla ilgili belirlenen sorunlara yenilikçi fikir ve projelerle teknolojik çözümler geliştirmesi amaçlanıyor. Hackathon jürisi projeleri, uygulanabilirlik, ölçeklendirilebilirlik, yenilik ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

İzmir hackathon etkinliği İzmir Metro A.Ş. adına şu sorun alanlarında yenilikçi çözümler üretilmesine katkı sunacak:

-Beş ve yedi vagonlu araçlar duraklara yaklaşırken yolculara, hangi vagonda ne kadar boş yer olduğunu en az maliyetle bildiren çözümler,

-Makinist kontrolü ile yapılan frenlerde enerji tasarrufu için yenilikçi çözümler,

-Olası yangın durumlarında duraklardan insanların en erken ve etkin biçimde tahliye edilebilmelerine dair yenilikçi çözümler

-İzmir Metro A.Ş.'nin paylaştığı API'lar kullanılarak kentte raylı ulaşım temalı yenilikçi çözümler

-Ulaşımda erişilebilirlik için yenilikçi çözümler

Projeler hayata geçirilecek

Hackathon sonunda geliştirilen yenilikçi fikir ve uygulama çözümleri arasından seçilenler, İzmir Metro A.Ş. tarafından hem kendi iç işleyişinde, hem de son kullanıcılara yani İzmirlilere yönelik olarak hayata geçirilecek. Verilen ödüller dışında başarılı uygulamalar doğrudan İzmir'de İzmir Metro A.Ş. tarafından sürdürülen İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı hizmetlerinde, ulaşımın geleceğinin yenilikçi ve teknoloji odaklı uygulanmasında devreye alınacak. Yüzden fazla katılımcının ekipler halinde yenilikçi fikir ve çözüm önerileriyle yarışacağı İzmir hackathon, İzmir Yenilik Merkezinin temel misyonlarından olan yeniliğin yaygınlaştırılması, yeni girişimcilerin start-up'ların yenilik firmalarıyla buluşturulmasına da destek olacak.