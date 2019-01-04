Ülkeler farklı, hayaller aynı

İrlanda'dan Chantelle Rebecca Gibson, İngiltere'den Erica Calver ve Uşak'tan Emine Çolak ile Hakkı Başakçı isimli ağabey-kardeş; İzmir'de tüp mide ameliyatıyla sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını attı.

Türkiye sağlık turizmindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İrlanda'da yaşayan 4 çocuk annesi Chantelle Rebecca Gibson (35), aşırı kilolarından kurtulmak için İzmir'e gelerek tüp mide ameliyatı oldu. Aynı şekilde İngiltere'de yaşayan Erica Calver (35) de fazla kilolarından kurtulmak için aynı hastanede tüp mide ameliyatı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Uşak'tan İzmir'e gelen obez kardeşler Emine Çolak ile Hakkı Başakçı da gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı ile sağlıklı bir hayatları olsun istiyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, "Hastalarımız, İrlanda, İsviçre, İngiltere, Almanya, Hollanda ağırlıklı oluyor. Türkiye'de hasta konforunun daha üst düzeyde olması, 5 günde hazırlık ve ameliyat sürecinin tamamlanıp hastanın ülkesine dönebilmesi, yurt dışındaki hastalar için en önemli iki etken. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirler, sağlık turizmi açısından geleceğinin açık olduğu iller. Bu, ülke tanıtımı için de çok önemli" dedi. Yaman, 4 hastanın da durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"Alışverişe gitmek istiyorum"

107 kilo olan Chantelle Rebecca Gibson, "16 yaşımdan beri kilomla ilgili sorunlarım vardı. 4 çocuğum var ve onlarla yeterince ilgilenemiyordum. Yapacağım tüm diyetleri denedim, spor yaptım, hatta zayıflama ilaçları da kullandım ama sonuç alamayınca ameliyat kaçınılmaz oldu. Çevremden de aldığım olumlu referanslarla Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ettim. Şu an 107 kiloyum, 58 kilo olunca hemen alışverişe gitmek istiyorum" diye konuştu.

Ağabey-kardeş ameliyat oldu

İki çocuk annesi Emine Çolak da "Ağabeyimle birlikte ameliyat olmaya karar verdik. Bir süre sonra kilo nedeniyle insanın hareketi kısıtlanıyor. Ben oturarak çalışıyorum, gittikçe kilo aldım. Sağlığımız için zayıflama kararı verdik. Ağabeyimle ameliyata girmek bana güven verdi. Şu anda 123 kiloyum, 80 kiloya kadar düşsem bana yetecek" derken, ağabeyi Hakkı Başakçı da "Kardeşimle ameliyat olmak, güven veriyor. Birbirimizi ikna ettik. Şu anda 176 kiloyum, 90 kiloya düşmek istiyorum. Hedefim sağlıklı kiloya düşmek" ifadelerini kullandı.