Ulukent'te kurtuluş gecesi

Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel kutlamalar, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle devam etti.

Sabah Merdivenli Pazar Yeri'nde tavla-dama turnuvasıyla başlayan program, Menemen Bowling Cafe'de düzenlenen bilardo turnuvasıyla devam etti. Kent-2 Spor Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol turnuvasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Rekabetin ve centilmenliğin üst düzeyde olan müsabakalarda yer alan genç sporculara Belediye Başkan Yardımcıları madalya takdim etti.

Menemen Belediyesi, kurtuluş şenlikleri kapsamında spor etkinliklerinin yanında sosyal aktiviteleri de unutmadı. Kent-2 Cumhuriyet Parkı'nda çocuk atölyelerinin yanı sıra Kültür İşleri Müdürlüğü kursiyerlerinin müzik dinletisi ve dans gösterileri de büyük ilgi gördü. Yine Menemen Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları Yılsonu Sergisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Şarkılara başkan ve eşi de eşlik etti

Kurtuluş coşkusunun ikinci gün heyecanı, akşam saatlerinde Kent-2 Pazar Yeri'nde düzenlenen konserlerle arttı. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Oğuz Aksaç ve Koray Avcı, Menemenlilere unutulmaz bir geceye imza attı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan da birbirinden güzel şarkıları on binlerce hemşehrisiyle birlikte söyledi. Cep telefonlarının ışıkları ve havai fişek atışları da görsel şov sundu.

Burada bir konuşma yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “İzmir ve Menemen'imizin kurtuluşu, aziz milletimizin bütün dünyaya ebediyen var olacağı mesajını verdiği gibi, bağımsız Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur. Bu zaferin kazanılması kadar, anlamının anlaşılması da çok önemlidir. ‘Zafer' günümüzün 100'üncü yıldönümünü dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli Menemenlilerle kutlamanın gururunu yaşıyorum. Kutlu zaferin mimarları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurtuluş programımızda emeği geçen tüm çalışanlarımız, bu muhteşem günlere ortak olup coşkumuzu katlayan kıymetli sanatçılarımız ve bizleri yalnız bırakmayan binlerce Menemenli hemşehrime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.