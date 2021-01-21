Ulusal havacılık sanayine DEÜ'den destek

Türkiye'nin hava savunma ve sivil havacılık sanayindeki nitelikli eleman ihtiyacını dikkate alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde ‘Uçak Teknolojisi Programı' açılmasını kararlaştırdı. Alsancak'taki rektörlük binasında düzenlenen senato toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'nin son yıllarda havacılık sektöründe dünyaya örnek yatırım ve projelere imza attığını belirterek; üniversite olarak bu alanda da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini söyledi.

Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık alanlarında son yıllarda yakaladığı başarıyı pekiştirmek; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamak amacıyla harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde ‘Uçak Teknolojisi Programı' açılmasını kararlaştırdı. Üniversitenin Alsancak'taki kültür mirası olan rektörlük binasında düzenlenen senato toplantısında DEÜ senatörlerinin oybirliğiyle aldıkları kararı açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak havacılık sektöründe üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ve programın 2021-2022 Akademik Yılı'nda öğrenci alması için çalışacakları bilgisini verdi.

Türkiye'nin son yıllarda havacılık sektöründe dünyaya örnek yatırım ve projelere imza attığını belirten Rektör Hotar, “Savunma sanayinde yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ülkemiz, gerçekten çok büyük bir ivme ve başarı yakaladı. Askeri üstünlük getiren bu girişimlerin yanı sıra; sivil havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarımız da küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediler. Ortaya çıkan tabloda Rektörlük olarak, bu sektörde çalışacak donanımlı ve yetişmiş teknik eleman ihtiyacına çözüm bulmamız gerektiğini düşündük” dedi. Programın içeriği ve kapsamı üzerinde titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Rektör Hotar, sektör temsilcilerinin ve alanında uzman isimlerin görüşünü aldıklarını aktardı. Rektör Hotar, “Yaptığımız toplantılar neticesinde şekillendirdiğimiz projeyi, üniversite senatomuza getirdik. Senatör hocalarımızla yaptığımız değerlendirmenin ardından, güzel İzmir'imizin Selçuk İlçesindeki Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde ‘Uçak Teknolojisi Programı' açılmasına karar verdik” diye konuştu.

Gelecek vurgusu

Selçuk'ta sivil havacılık ve eğitimlerinde kullanılan havaalanı olduğu bilgisini veren Rektör Hotar, “Burayı tercih etmemizin nedeni, öncelikle meslek yüksekokulumuzun mevcut altyapısında hava ulaştırma bölümünün olmasıydı. Bu durum, sektörle temas kurmamız açısından bizler için önemli bir deneyimdi. İkinci nokta ise ilçemizde havaalanının olmasını avantaj olarak düşündük. Hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı buna göre oluşturduk. Zaten mühendislik alanında, uluslararası ölçekte bilinen; bilgi ve birikimi olan bir üniversiteyiz. Bu yetkinliğimizi ve sektörün dinamiklerini bir araya getirerek, uçak teknolojisi konusunda donanımlı teknikerler yetiştireceğiz” ifadesinde bulundu. Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin milli ve yerli üretim anlayışına uygun olarak; Türkiye'nin 2053 ve 2071 Vizyonunu emanet edeceğimiz evlatlarımızı ve sektör çalışanlarını burada yetiştireceğiz. Mutluyuz, gururluyuz. Aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”