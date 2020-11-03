ULUSKON, İzmir depreminin simgesi Ayda bebeğin tüm eğitim masraflarına talip oldu

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir depreminin simgesi haline gelen 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hayat boyu tüm eğitim masraflarını üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin hemen ardından Ankara'daki genel merkezden afet bölgesine hareket etti. Depremin en çok hasara neden olduğu Bayraklı ve Bornova ilçesinde hasar gören tüm binalardaki çalışmaları yerinde göre Atasoy, ULUSKON'un tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etti. Afet bölgelerindeki sosyal yardım çalışmalarını da yerinde gören Atasoy, ULUSKON tarafından enkaz bölgelerine gönderilen temel ihtiyaç ve gıda malzemesi dağıtımlarını sahada bizzat koordine etti.

“Ayda için her şeyi yapmaya hazırız”

ULUSKON olarak tüm yaralar sarılıncaya kadar depremzedelerin yanında olmaya devam edecekleri kaydeden Nezaket Emine Atasoy, depremin ardından dayanışma vurgusu yaptı. 6,6 şiddetindeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkartılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in eğitim masraflarını üstlenmeye hazır olduklarını belirten Atasoy, “İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Umutların tükendiği anlarda önce Elif ve ardından Ayda'dan gelen haberler içimizi ısıttı. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Eğer aile kabul ederse, Ayda yavrumuzun hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını ULUSKON olarak üstlenmeye hazırız” şeklinde konuştu.