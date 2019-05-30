Uluslararası 44. Grup Psikoterapileri Kongresi başladı

Denizli Psikodrama Derneği'nin organizasyonunu üstlendiği 44. Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama Belediyesinin katkılarıyla tarihte ölümün giremediği yer olarak bilinen Asklepion Antik Kenti'nde başladı.

Psikoterapinin tarihte ilk uygulandığı yer olan Asklepion Antik Tiyatrosu'nda yapılan ve her yıl farklı bir konu ile düzenlenen Uluslararası 44.Grup Psikoterapileri Kongresi'nin bu yılki teması ‘'Toprağım; bana kalan izler.'' Türkiye'nin her yerinden katılan akademisyenlerin, doktorların ve öğrencilerinde aralarında bulunduğu 410 katılımcıyla gerçekleşen kongrenin açılışına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eski dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç, Grup Psikoterapileri başkanı Abdulkadir Çevik,Enstitü Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek, Federasyon Başkanı Gül Şendil, Onursal başkanı Grete Leutz ve aralarında birçok akademisyenin, öğrencinin bulunduğu 410 kişi katıldı.

Uluslararası 44.Grup Psikoterapileri Kongresinin öncesinde gerçekleşen kursların ardından ‘'Bugünü anlamak isteyene toprak fısıldar, geçmişe mutlaka uğra'', "İnsan toprağını taşır gittiği yere" ve "Bir biz vardır zihnimde benden içeri, sosyometri ve ötesi'" konularının yer aldığı birçok konferans gerçekleşti.

Açılış konuşmasında söz alan kongre başkanı, Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr Osman Özdel, "Tarihte ölümün giremediği yer olarak bilinen Asklepion aynı zamanda psikoterapilerin merkezidir.Bu sebeple bu kongrenin ilkler şehri ,medeniyetler şehri Bergama'da olması çok önem arz ediyor. Tam da 35 yıl önce lise öğrencisi olarak bulunduğum bu kongrede şuan bir kongre başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyor ve keyifli,mutlu,üretken ve verimli bir kongre geçmesini diliyorum" dedi.

Çeşitli etkinlikler

Kongre Başkanı Nalan Kalkan Oğuzhanoğulları da Grup Psikoterapileri Başkanı Abdulkadir Çevik, Enstitü Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek, Federasyon Başkanı Gül Şendil, Onursal Başkan Grete Leutz Bergama'da ve bu kongrede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Her yıl değerli bir isime atfedilen kongrenin bu yılki ismi ünlü psikiyatrist ve psikodrama eğitmeni olarak uzun yıllar çalışan ve başta Freud metinleri olmak üzere birçok psikanaliz metini Türkçeye kazandıran ve geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan Dr. Emre Kapkın oldu. Serbest kürsüde yer verilen "Emre Kapkın ve Ondan Bize Kalanlar" kürsüsünde duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tarihinde bilim ve sanat kenti olarak anılan Bergama'ya yakışan böyle bir organizyonda olmaktan gurur duyduğunu belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yıllardır Bergama'da süregelen bu kongrelerin devam etmesi ve bunun gibi daha birçok bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak dileğinde bulundu.

Bunun yanı sıra kendi alanında uzman bilim insanları Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda ‘Suça eğilim ve başetme' , ‘Öfkemizi düzenlemek mümkün mü?' , ‘Alkol - madde kullanımı ve bağımlılığa giden süreç' , ‘Farklıyız ama aynı yöne bakıyoruz' , ‘Her üzüntü depresyon mudur, ne zaman tıbbi yardım aramak gerekir?' konularına halk konferansları ile katılımcılarla buluşacak. Kongre 30-31 Mayıs boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.