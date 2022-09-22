Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'ni bu yıl 16. kez düzenliyor. 12 ülkenin katılacağı dört günlük festivalde, İzmir'den tüm dünyaya barış mesajları verilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali”ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ardından başlatılan ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festival, bu sene 23-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin ev sahibi olduğu festivale; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan konuk olacak. Festivalde halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra konserler, sergiler ve söyleşiler de olacak.

Açılış konseri Candan Erçetin sahne alacak

Festival, 23 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayacak. Katılımcılar, açılışın ardından Kültürpark'a kadar kortej eşliğinde yürüyecek. Festivalin açılış konserinde Candan Erçetin sahne alacak. Konser saat 21.00'de Kültürpark'ta yapılacak. 16. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin etkinlik programı şöyle:

23 Eylül 2022 Cuma

Açılış töreni: Cumhuriyet Meydanı/17.30

Açılış korteji: Cumhuriyet Meydanı-Kültürpark/18.00

Balkan Renkleri Sergisi açılışı: Atlas Pavyonu 3 No'lu Galeri/19.00

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Kültürpark Çim Alan/19.30

Açılış konseri “Candan Erçetin”: Kültürpark Çim Alan/21.00

24 Eylül 2022 Cumartesi

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Buca Kasaplar Meydanı/19.00

Shukar Müzika konseri: Buca Kasaplar Meydanı/20.30

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Bornova Çamdibi Atatürk Parkı/19.00

Sevim Kahya ve Sakoband konseri: Bornova Çamdibi Atatürk Parkı/20.30

25 Eylül 2022 Pazar

Kortej: Ödemiş/18.30

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Ödemiş Atatürk Mahallesi Salı Pazarı/19.00

Evrim Ateşler ve İzBB Mübadele Korosu konseri: Ödemiş Atatürk Mahallesi Salı Pazarı/20.30

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Gaziemir Festival Alanı/19.00

Konser “Cenk Bosnalı”: Gaziemir Festival Alanı/20.30

Kosova Filarmoni Orkestrası konseri: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon/20.00

26 Eylül 2022 Pazartesi

İzmir'i Bir Balkan Kenti Olarak Tahayyül Etmek: Rumeli'den Göçler ve Osmanlı'da

Çok Kültürlülük Söyleşisi “Bayram Şen, Prof. Dr. Fikret Adanır”: İzmir Sanat/17.00

Halk oyunları ekipleri gösterileri: Aliağa Demokrasi Meydanı/18.00

“Suzan Kardeş” konseri: Aliağa Demokrasi Meydanı/20.00

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri: Menderes Görece Mahallesi Rumeli Parkı/18.00

“Sevim Kahya ve Sakoband” konseri: Menderes Görece Mahallesi Rumeli Parkı/20.00