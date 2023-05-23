Uluslararası Bergama Festivali'nde ünlüler geçidi

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan ve 87 yıldır aralıksız olarak yapılan Uluslararası Bergama Festivali'nde sahne alacak olan sanatçılar netleşti. Hadise, Orhan Hakalmaz, Sefo, Yüksek Sadakat, Inna, Linet, Muazzez Ersoy, Eşref Ziya Bergama'da sahne alacak. İzmir Devlet Tiyatrosu Lysistrata adlı müzikli oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

“Ünlüler geçidi için hazırız”

Dolu dolu bir festival programı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Konserlerimize gelecek olan sanatçılarımız netleşti. Tiyatro, panel, halkoyunları, sergi ve birçok etkinliğimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Programlarımız netleştikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanatçıların konser günleri belli oldu

Bergama 87 yıldır aralıksız gerçekleşen festival, bu yıl 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. 19 Haziran'da başlayacak olan festival sanatçılar geçidinde; Türkiye'nin birbirinden ünlü sanatçıları yanında yabancı sanatçı Inna da sahne alacak. Açılış gününde Bergamalılar Cumhuriyet Meydanı'nda Hadise ile eğlenecek. 20 Haziran'da Orhan Hakalmaz, 21 Haziran'da Sefo, 22 Haziran'da Yüksek Sadakat, 23 Haziran'da Inna, 24 Haziran'da Linet ve Eşref Ziya, 25 Haziran'da ise Muazzez Ersoy Cumhuriyet Meydanın da sahne alacak.

Öte yandan, İzmir Devlet Tiyatrosu Lysistrata adlı müzikli oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.