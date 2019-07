Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Yurt içinden ve yurt dışından, Uluslararası Usta, Büyük Usta, FIDE Ustası unvanlı satranç oyuncularının yanı sıra, satranca meraklı çok sayıda oyuncu katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, bu yıl, 43'ü unvanlı, 13 ülkeden, toplam 590 satranç sporcusu mücadele etti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, federasyon yetkilileri, meclis üyeleri ve satranç sporcularının katıldığı ödül töreninde yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Tulay: "Türkiye'deki açık satranç turnuvaları içinde en değerli olanlardan birisi"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Çeşme ve satranç birbirine çok uyumlu iki kelime. Biz her zaman çok yakıştırdık. Türkiye'de bugün 17 tane uluslararası açık satranç turnuvası var. Bunlar içerisinde en çok tercih edilen, en kıymetli ve en değerlilerinden biri Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası. Kendisi de bir satranç velisi olan başkanımıza bundan sonra yapacakları için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oran: "Çok daha güzel organizasyonlarla karşınızda olacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, göreve geldiği andan itibaren bu turnuvanın yapılmasını desteklediği belirterek; "Sonraki yıllarda, çok daha güzel organizasyonlarla karşınızda olacağımızı şimdiden müjdeliyorum. Çünkü biz fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir nesil yetişmesi için, özellikle gençlerimizin zihinlerini tablet, telefon ve sanal ortamlarda değil, satranç gibi zihin geliştirici sporlarla meşgul etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki ülkemizin kurtarıcı ve kurucusu büyük önderimizin bu Cumhuriyeti ve devrimleri emanet ettiği Türk gençliği, her şeyin çok güzel olması için çok daha fazla gayret edecek. Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum, ben Atatürk'ün evladıyım ve bu Cumhuriyet'in gelişmesi, korunması ve devrimlerinin gelişerek büyümesi için kendim ve belediyem adına her şeyi yapacağıma buradan söz veriyorum” diye kaydetti.

İlk 3'e girenler

Turnuvada, A Kategorisi'nde; Gürcistan'dan Giga Quparadze birinci, Azerbaycan'dan Misratdin İskandarov ikinci, Ukrayna'dan Vladimir Baklan ise üçüncü oldu.

B kategorisi'nde; Turgutlu Deha Satranç ve Eğitim Kulübü'nden Şiar Algünerhan birinci, Niğde Üniversitesi Geleneksel Kültür, Gençlik, Engelliler, Doğa ve Hava Sporları Derneği'nden Turan Şevki Köker ikinci ve Eskişehir Taşçı Satranç Spor Kulübü'nden Cengiz Can Acar üçüncü oldu.

C Kategorisi'nde ise; bireysel olarak turnuvaya katılan Göktuğ Ceylan birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Utku Yenen ikinci ve İzmir Deha Satranç Spor Kulübü Derneği'nden Yaşar Asil Taş üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü ise B Kategorisi'nde birinci ve C Kategorisi'nde de üçüncü olarak, en başarılı kulüp ödülünü aldı.