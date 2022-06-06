Uluslararası Homeros Festivaline unutulmaz final

Festivalin son gününde, dünyaca ünlü şairler Adonis ve Özdemir İnce'ye onur ödülü, Yazar Yaşar Aksoy'a emek ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ'a değer ödülü takdim edildi.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, sanat dünyasının yerli- yabancı ünlü isimlerini Bayraklı'da buluşturdu. 3 gün süren festival, görkemli bir törenle kapandı. Festivalin son gününde Homeros Ödülleri sahiplerini bulurken, Adonis ve Özdemir İnce'ye onur ödülü, Yaşar Aksoy'a Emek Ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ'a değer ödülü verildi. Sahneye çıkan konuklar uzun süre ayakta alkışlanırken, ödülleri Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti. Son gün programları Metin Uca'nın sunumuyla gerçekleşti.

Festivalin öğleden sonraki oturumlarında, yerli ve yabancı şairler ve yazarlar, sanatseverlerle buluştu. Ünlü piyano sanatçısı Yıldız Çiçek Sivri kulakların pasını silerken, gazeteciler Merdan Yanardağ, Özlem Gürses ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Türkiye'de Haberci Olmak” üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Günün sonunda Agora Minör Müzik Grubu ve Oğuz Aksaç Konseri ile coşku katlandı. Bayraklı sahilinde, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konseri Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve Başkan Sandal birlikte izledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Homeros'un doğduğu topraklarda, uluslararası bir festivali başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarınları inşa ederken paylaşmayı, birlikte olmayı, bir olmayı hayal ediyorsak bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. O nedenle bu topraklarda doğmuş Homeros'u anmak ve bununla birlikte dünyaya bir pencere açmak vazgeçilmezdi. 10 yıl içinde sokaklarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla bilimde, sanatta, sporda, kültürde tek kale Bayraklı olacak. İzmir'in kalbi Bayraklı'nın tarihi ve kültürel yolculuğuna katkı koyan herkese minnettarız” dedi.