Uluslararası İzmir İş Günleri başladı

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası İzmir İş Günleri, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumu ile başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas, İtalya ve İspanya hükümet yetkililerinin katıldığı forumda pandeminin küresel ekonomiye etkileri tartışıldı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Akdeniz temasıyla organize edilen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 6. Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları başladı. Kentin ve ülkenin ticaret hacmi ile ilişkilerine yön veren iki gün sürecek toplantıların açılışı, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" konulu çevirim içi forum ile başladı.

Açılış forumuna; T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano katıldı.

Pekcan: "Ticareti kolaylaştıracak adımlar atmalıyız"

Pandemi sürecinde Akdeniz'de yaşanan ticari gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yapacağımız ortak çalışmalarla Akdeniz'in ekonomik açıdan stratejik öneminin arttıracak, Akdeniz'de bölgesel ticaret ve taşımacılığı tüm ülkelerin refahına kaktı sağlayacak şekilde geliştirilecek yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Akdeniz havzasında ekonomik koşullarının güçlendirilmesi adına yeni fikir ve projelerin ortaya konmasını temenni ediyorum. Ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla bunun olmaması için bir sebep yok. Temassız ticaret pandemiden bağımsız başlayıp geliştirdiğimiz otomasyona dayalı bir sistem. Dijital gümrük alt yapısı iş dünyasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu tecrübemizi tüm ticaret ortaklarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Dijitalleşmeye, sınır ötesi alt yapılar geliştirmenin önemine inanıyoruz” dedi.

Köşger: “Desteğe hazırız”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Akdeniz çanağındaki ülkeler ile ticaret, sanayi, turizm gibi alanlarda güçlü ve sürekli ilişkiler kurabilmesini gerektiren bütün özellikleri bünyesinde barındırdığını ve bu alanlarda yüksek potansiyeli bulunduğunu belirtti. Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ege Turizm Merkezi–Çeşme Projesi gibi mega bir projenin de devreye girmesiyle bölgenin; ticaret, turizm ve lojistik alt yapısının gelişeceğini söyledi. Köşger, İzmir Valiliği olarak kentin sosyo-ekonomik gelişmesi için iş insanları tarafından atılacak olumlu adımlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Soyer: “Kenti ileriye taşımak için hedefimiz belli”

Akdeniz'de birlik beraberlik ortamı oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir limanlarının özellikleri 21'inci yüzyılın en büyük projesi olarak kabul edilen, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayacak Kuşak ve Yol Projesinin Türkiye'deki konumlanmasını sağlayacak en büyük fırsat olarak değerlendiriliyor. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu özel kentin yöneticisi olarak öncelikli sorumluluğumun, İzmir'in bu tarihsel kimliğinden referans almak ve bu özelliklerini koruyarak ileriye taşımak olduğuna inandım. Bunu sağlamak için de çok kapsamlı bir strateji hazırladık. İzmir'in doğal bir liman olma özelliğini daha da güçlendirmek, Akdeniz kentleri ile çok yönlü ekonomik ve kültürel işbirlikleri geliştirmek, İzmir'i Akdeniz'in ve dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirmeyi hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda; İzmir'deki ticaret odamız, sanayi odamız, iş insanları derneklerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte yeni bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ekosistem yaşadığımız çağı doğru okumak, fırsatları iyi değerlendirmek ve koşullara göre kendimizi güncellemeyi içeriyor” dedi.

Ortak akıl ve iş birliği önemli

Akdeniz bölgesinde İzmir'i öncü kent haline getirmek çalıştıklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi:

"89'uncu İEF'i bu yıl ‘Akdeniz' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Amacımız; her şeyden evvel ülkemizin ve İzmir'in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, fuarda oluşacak uluslararası iş birliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak. Pandemi sebebiyle belki fiziksel olarak bir araya gelemedik; ama hedeflerimize ulaşmayı başardık. Akdeniz'deki kentlerle iletişimimizi daha da güçlendirdik. Biz İzmir'i dünyanın en iyi bilinen 100 marka kentinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için çok sayıda projemiz var. İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti seçilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in 2026'da Botanik EXPO, 2030'da ise Dünya EXPO'suna ev sahipliği yapması için çaba harcıyoruz. İzmir bir ucunda Efes, bir ucunda Bergama; tarihi merkezinde Kemeraltı, kentin dibinde flamingoların olduğu Gediz Deltası ile muazzam bir potansiyele sahip. Tüm bunları dünyaya daha fazla anlatabilmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki ve İzmir'deki ‘ilk'lerin dünya ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin hafıza merkezi İzmir Enternasyonal Fuarı, işte tam da bunu anlatacağımız yer. Dünya küresel olarak çok zorlu günlerden geçiyor. Bu sorunların tamamını; ancak iş birliği ve ortak akıl ile hep birlikte aşabiliriz. Bu toplantılarımızın da buna vesile olacağına inancım tam."

Fas'tan birlik mesajı

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Akdeniz ülkelerinde de ekonomik gerilemeye neden olduğunu belirterek, “Bugüne kadar Akdeniz havzasında birbirimize sırtımızı dönerek çalıştık, birbirimizle rekabet ettik. Birbirimizden Pazar payları çalmaya çalıştık. Ancak pandemide gördük ki ayrı ayrı durursak kırılganlıklarımız büyür. Enerjilerimizi birleştirdiğimizde çok daha dirençli olabileceğimizi gördük. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız birbirini tamamlayacak şekilde çalışmaya daha az alışkın; ama bu bir fırsat. Bu yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirebiliriz. Bir artı birin ikiden daha büyük olmasını sağlayabiliriz. Sırt sırta dönmektense birbirimizi tamamlamak çok daha mantıklı. Pandemi bizi bilinçlendirdi bu yönde tetikleyici oldu” diye konuştu.

Entegrasyon şart

Dışişleri Bakanlığı Akdeniz İçin Birlik Platformu Ulaştırma ve Kentsel Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Büyükelçi Ayşe Asya ise organizasyona bağlı Akdeniz'e kıyısı olan 42 ülkenin olduğunu belirterek, pandemi nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan sıkıntıları anlattı. Asya, Akdeniz ülkelerinin yerel istikrar ve entegrasyon konusunda iş birliği yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera, İEF'nin Türkiye'deki fuarların zirvesi olduğunu belirterek, Akdeniz'de 3 bin yıldır yapılan deniz ticaretinin önemli yapı taşlarından birinin İzmir olduğunu ifade etti. Maroto Illera, pandemi nedeniyle Türkiye ile İspanya arasındaki ticaretin bir önceki yıla göre 6 milyar Euro azaldığına dikkat çekerek,

“Ben yine de ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiyi yeniden iyileştireceğimize inanıyorum. Su, enerji, atıkların değerlendirilmesi, demiryolları, mühendislik ve danışmanlık alanlarında yapacağımız işbirlikleri Akdeniz havzasında bu durumun kolayca üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. İşbirliği ortamına değer vermeli, deneyimlerimizi paylaşmalıyız. Ben Türkiye ile serbest ticarete ve karşılıklı işbirliğine inanıyorum. Şirketlerimiz de Akdeniz ülkelerinin büyümesine katkı koyacaktır” dedi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano da, üç kıtanın kesişiminde yer alan Türkiye'nin global ekonominin ana noktası olma yolunda olduğunu kaydederek, karmaşık zamanlarda Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin iş birliğini devam ettirmesinin önemine değindi. Pandemiden nasıl etkilendiklerini ve sorunları aşmak için ne tür önlemler aldıklarını anlatan Stefano, Akdeniz kıyı ülkeleri arasındaki işbirliklerine her zaman açık olduklarını söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Demir ise şöyle devam etti:

"Akdeniz'de Ticaret ve Lojistik” konulu bir sunum yaptı. Açılışta ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, pandemi sürecinde Akdeniz'de ticareti değerlendirdi.

İki gün süren yoğun program

6. Uluslararası İzmir İş Günleri iki gün sürecek. İlk gün açılışın ardından EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği” konulu seminerin ilk konuşmacısı oldu. İş Günleri, tekstil sektörünü ilgilendiren önemli bir konferansa da ev sahipliği yaptı. “Pandemi Sonrası Dönemde Tekstil Sektörü İçin Oluşan Fırsatlar, Zorluklar ve Beklentiler” konulu web konferansı, 6. MEDİTEX'in (Akdeniz Tekstil Forumu) ön hazırlığı oldu ve İzmir Ticaret Odası partnerliğinde gerçekleşti. “Ticaretin Kolaylaştırılması Enstrümanları” semineri Ege Bölgesi Gümrük Bölge Müdürlüğü partnerliğinde yapıldı.

Farklı ülkelerden sektör temsilcilerinin online olarak görüşmeler yapacağı 6. Uluslararası İzmir İş Günleri; T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) işbirliğiyle düzenleniyor.