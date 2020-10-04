Uluslararası İzmir Maratonu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonu koşulmaya başlandı. Uluslararası İzmir Maratonunda gerçekleştirilecek olan 42 ve 10 kilometrelik koşular da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İzmir, bugün tarihi bir güne şahitlik ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İzmir'in ilk maratonu koşulmaya başlandı. Pandemi nedeniyle katılımın 300 kişi ile sınırlandırıldığı 42 kilometrelik maraton, sabah 07.30'da, 700 kişinin katıldığı 10 kilometrelik koşu ise 08.00'de Lozan Meydanı'ndan başladı. 42 kilometrelik maratonun uluslararası ödülleri erkekler ve kadınlarda 10'ar bin dolar olarak belirlendi.

Startlar 5'er saniye arayla verildi

Maraton için sıkı pandemi önlemleri alındı. Kültürpark'taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilirken, yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Katılımcılar, ısınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat ederken, startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla ve her grubun arasında 5 metre olacak şekilde organize edildi. Etkinlikte, sular da temassız olarak dağıtılırken, tüm parkura ambulanslar konuşlandırıldı.

Doktor önlükleri ile maratona katıldılar

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri ve beraberindeki 30-40 kişilik grup, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu emek ve çabalara destek vermek amacıyla, Uluslararası İzmir Maratonu Sağlık Sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi doktorlarından temin ettikleri doktor önlükleri ile maratona katıldı. Yaklaşık 30-40 kişilik grup ile maratona katıldıklarını ifade eden 52 yaşındaki sporcu Zafer Mutlu, “Sağlık çalışanlar için 42 ve 10 kilometre olmak üzere İzmir Maratonunu koşuyoruz. Bir grup arkadaşımız 42 kilometre için çıkış yaptı. Bizde bir grup arkadaşımız ile 10 kilometre için çıkış yapacağız. Önlük ve maskeler ile koşmak çok zor olacak ama sağlık çalışanları da önlük ve maskeler ile çok zor şartlarda çalışıyor. bizde onlara destek vermek amacıyla koşuyoruz” dedi. Maratona doktor önlüğü ile katılan 11 yaşındaki Yağız Emre Mutlu ise, “Doktorlar için koşmaya geldim. Onlar çok zor bir virüsü atlatmaya çalışıyorlar şu anda. Onlara destek olmak için önlükler ile koşmaya karar verdim” diye konuştu.

Yollar kademeli olarak trafiğe açılacak

42 kilometrelik yarışta katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı güzergahları arasında birinci olmak için birbirleri ile kıyasıya yarışırken, 10 kilometrelik koşu da ise, Lozan Meydanı-Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahlarında ter dökecek. Saat 14.00 sıralarında bitmesi tahmin edilen maraton da her iki koşu için de pazar günü saat 03.00'te trafiğe kapatılan yollar, 14.00'e kadar kademeli olarak açılacak.